債市現警訊？大摩：美國經濟進入「衰退觀察期」

華爾街頂級投行分析顯示，美股和經濟前景正在「惡化」。

摩根士丹利週二 (28 日) 警告，貿易緊張局勢再度升級以及經濟數據下滑，從耐久財和資本支出下降到服務業的下滑，已經使美股獲利和經濟成長面臨風險。

該公司首席美國股票策略師 Michael Wilson 寫道，「最近數據顯示，美股的獲利和經濟風險大於大多數投資人的想像。」

具體而言，這位股票策略師特別提到最近一份來自金融數據公司 IHS Markit 的調查顯示，製造業活動在 5 月跌至 9 年來的最低點。該報告還揭示了美國服務業「顯著放緩」，這是美國經濟的一個關鍵領域。

最近的許多經濟報告都反映出 4 月的數據，Wilson 指出，「這意味著在貿易緊張局勢再度升級之前它會被削弱，」「此外，許多領漲的企業可能會開始在下半年的反彈中退出，我們一直如此預期，但相信許多投資人並不這麼認為。」

Wilson 是去年最看跌的股票策略師之一，大力捍衛其 2018 年年底標準普爾 500 指數目標值 2750 點不變。結果顯示，他的看法是所有策略分析師中最準確的。

他也對 2019 年堅持悲觀態度，經常警告投資人可能會在未來幾年陷入「滾動熊市」。到目前為止，美股已超過 Wilson 2019 年的預測，標準普爾 500 指數上漲 11.7%，道瓊工業平均指數迄今為止上漲 8.6%。

美股週二下挫，加劇了 5 月的大跌走勢。道指下跌 237 點，標準普爾指數下跌 0.8%；本月兩者分別下跌 4.6% 和 4.8%。

儘管如此，許多經濟學家仍預測今年下半年會出現疲軟。摩根士丹利經濟學家將其第 2 季美國 GDP 預測從 1.0% 下調至 0.6%，更早之前 J.P. 摩根將第 2 季展望從 2.25% 下調至 1%。

經濟學家寫道，「4 月的耐久財報告很糟，特別是有關資本財訂單和發貨的細節。緊接著上週糟糕的 4 月零售銷售報告，它表明第 2 季的活動成長將較第 1 季大幅下滑。」

從 Deere (DE-US) 和 Polaris Industries (PII-US) 等製造商到電腦晶片製造商 Microchip (MCHP-US) 和工具製造商 Snap-On (SNA-US) 等企業，都對川普政府與中國的貿易戰升級感到惋惜，並警告說它可能會影響其業務。本月稍早，白宮將中國 2000 億美元進口產品的關稅稅率從 10% 提高到 25%，北京也對美國商品採取了類似的回應。

雖然明確抱怨貿易的企業數量仍然相對較少，但由於雙邊關稅威脅到其獲利，其實可能有更多的美國企業痛苦不堪。

Wilson 指出，「老練的讀者可能熟悉我們的觀點，即由於去年財政刺激措施過熱導致美國經濟出現更大幅度的放緩，」「這導致了企業的勞動成本壓力、過度庫存和過熱的資本週期，現在正在恢復平均水平，同時也意味著未來幾季支出遠低於趨勢。」

他補充說，這些市場風險已反映在債市，由殖利率出現異常現象可知。

當投資人認為經濟將實現健康成長時，那些多年來向美國政府購買債券的人獲得的利率要高於那些在近幾個月內貸款的人。在這種正常情況下，國債利率的走勢向上傾斜，投資人持有長期而非短期的債券的回報會更多。

然而，當投資人認為經濟產出成長可能會下降時，通常的上升趨勢會發生變化。這種情況發生在今年年初時，當時指標 10 年期國債殖利率首次跌至 3 個月國庫券殖利率之下，華爾街許多人認為這是一個衰退信號。

由於 3 個月期票據殖利率為 2.356%，10 年期票據殖利率為 2.269%，因此曲線週二進一步平坦化。

部分投資人視而不見，並表示「這次會有所不同」，這都要歸功於聯準會 (Fed) 揮之不去的量化寬鬆政策或者殖利率曲線可能更快變得陡峭。但摩根士丹利更深入地調查 Fed 的數據後，卻揭示了「截然不同的情況」。

摩根士丹利的分析顯示，調整後的殖利率曲線在 11 月首次出現倒掛，此後一直處於負值區域。

Wilson 說，「調整後的殖利率曲線自去年 11 月開始倒掛，此後一直處於負值區域，超過了經濟放緩訊號視為有效所需的最短時間，」「這也表明『計時』早在 6 個月前就開始，讓我們陷入經濟衰退『觀察期』。」