擊敗蘋果和Google！亞馬遜首奪全球最有價值品牌

WPP 研究機構 Kantar 發布 BrandZ 全球百大價值品牌排行榜，由亞馬遜 (AMZN-US) 拔得頭籌，打破過去 12 年來由谷歌 (GOOG-US)、蘋果 (AAPL-US) 輪流霸占首位的局面。

BrandZ 全球最有價值的 100 大品牌排名中，亞馬遜的品牌價值由去年的 1080 億美元躍升至 3155 億美元，較去年大漲 52%；蘋果以 3095 億美元排名第二；谷歌則以 3090 億美元排名第三。

百大品牌價值排行榜第四到第十名依次為：微軟 251 億美元；Visa177 億美元；臉書 159 億美元；阿里巴巴 131 億美元；騰訊 130 億美元；麥當勞 130 億美元；AT&T108 億美元。

阿里巴巴拿下中國最有價值的品牌

100 家最有品牌價值的公司中，共有 15 個中國品牌，今年阿里巴巴以 1312 億美元的品牌價值，排名第七，同時超越排名第八的騰訊 1309 億美元，成為最有價值的中國品牌。

被美國強力抵制的華為，過去一年來品牌價值仍成長 8%，名次前進一名，排名全球第 47；騰訊則減少 27%，排名由全球第五下滑到第八。

此外，去年七月在港股上市的小米，品牌價值 198 億美元；去年九月在港股上市的美團，品牌價值 188 億美元，也同樣進入百大品牌的行列。