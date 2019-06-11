紐約Fed：美國通膨預期創2017年來最低

聯準會在週一 (10 日) 的消費者調查報告中指出，該調查發現在未來一年內，美國五月消費者通膨預期來到 2017 年底以來的最低水平，聯準會相信未來消費者的通膨預期，將對目前降息情勢有相當關鍵影響。

這份五月消費者通膨預期數據，預計未來一年增長 2.5%，較 4 月份下降了 0.1 個百分點，預計三年後增長 2.6%，也下降 0.1 個百分點，為 2017 年底最低。

美國通膨預期指數 圖片來源：NY Fed

通膨預期下降，恐影響 Fed 決定未來幾個月是否降息，以提振美國消費者買氣及拉抬物價，美國 Fed 紐約分行長 John William 表示，他們預期美國物價能爬升至目標指數的 2%。

其他通膨預期指標也在走軟，例如，美國未來 5 年之 5 年期預期通膨率，自 5 月初以來一直低於 2%，暗示著市場和投資人正在失去信心，憂心美國物價將會走高。

對美國家庭的調查報告數據，也顯示未來家庭收入成長預期偏低，該指標從前一個月的 2.9% 下降至 5 月份的 2.8%。

實際上今年通膨已經持續減弱，目前沒有回升跡象，3 月份，美國個人消費支出物價指數，與一年前相比上漲了 1.5%，去除食品和能源因素後，上漲 1.6%。

不過 fed 將今年走軟現象視為暫時情況，隨著就業市場的持續強勁，加上達拉斯聯邦儲備銀行 (Federal Reserve Bank of Dallas) 替通膨制定替代性措施，他們有信心美國物價會上升至 2%。