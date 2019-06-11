G20登場川習是否見面？外銀：若破局恐加速美降息進程

美中貿易戰持續開打傷及全球經濟成長表現，在經濟下行壓力下，澳洲與印度紛紛啟動降息，美國聯準會也暗示不排除降息，瑞銀投信認為，6 月底登場的 G20 峰會，若美中兩大巨頭無法達成協議，美國又對中國出重手加徵關稅，恐加快美國降息進度。

6 月底即將登場的 G20 會議，美中兩國元首的「川習會」是否成局或是彼此能否談出結果將成關注重點，瑞銀投信表示，若此次川習會能化解緊張氣氛，或許美國會推遲課稅時點，雙方有機會重啟談判。

但如果川習會不成，或者見面也未能帶來轉圜餘地使得美國決定全面課稅，恐將重傷全球經濟成長，屆時恐促使各國央行進一步採取寬鬆貨幣政策，美國聯準會降息的腳步亦可能加快。

瑞銀投信表示，美中貿易戰恐讓全球股市在未來半年內持續震盪，但貿易戰並非影響經濟成長的最大風險，只要雙方願意繼續談判，代表中國還在改革開放路上。

瑞銀投信表示，美中談判過程雖會使全球股市震盪整理，但只要市場過度悲觀導致市場超賣，一旦進展稍優於預期，就會帶動股市明顯反彈，建議可在此時應留意好公司是否已出現極富吸引力的估值。

以陸港股來看，恆生指與 A 股滬深 300 指數截至 5 月底之本益比各為 10.6 倍及 11.4 倍，低於 5 年平均（各為 12 倍及 13 倍），顯示多數反應市場的悲觀情緒，建議可趁股市拉回整理時留意逢低布局的機會。

瑞銀投信認為，中國人民銀行去年下半年開始，已逐漸放寬流動性，目前看來貨幣政策還有很大的寬鬆調整空間，根據歷史數據，通常貨幣政策轉折點會領先企業獲利趨勢（基本面）平均約 18 個月，而股市則又領先基本面。

整體而言，未來半年股市雖仍會因為貿易摩擦而震盪波動，但伴隨基本面趨勢普遍在貨幣政策轉寬鬆後的一年半內落底，未來應該思考的反而是「何時逐步加碼」。