日本首相安培赴伊朗 欲調停美對伊朗石油制裁

在美國與伊朗之間的緊張情緒不斷升溫之際，日本首相安倍將在 12 日 14 日出訪伊朗，計畫於與伊朗總統魯哈尼 (Hassan Rouhani)，和最高領導人 Ayatollah Ali Khamenei 舉行會談，安倍將是 41 年來首位訪問伊朗的日本首相。

據消息人士透露，伊朗打算在會晤中，對安倍提議讓美國停止對伊朗的石油制裁，表示恢復原油出，是伊朗「最優先的要求」，日本也是伊朗出口石油的主要國家之一，因此透過日本轉達伊朗請求，將是美伊開啟對話的關鍵。

伊朗在 2015 年，與英、中、法、德、俄羅斯和美國簽署具有里程碑意義的核協議，以限制核計畫，來換取國際社會解除制裁。

在上個月末，川普對日本進行了為期四天的訪問之後，據外電報導，在安倍表示欲出訪德黑蘭後，川普表示很樂意安倍前往與伊朗詳談。

日本內閣官房長菅義偉 (Yoshihide Suga) 也在新聞發布會上提到，安倍和川普週二早些時候曾在電話中談過伊朗等議題。

美國總統川普退出核協議後，對伊朗發動「經濟戰」，並且針對伊朗發出一連串制裁。伊朗目前已排除與川普政府對話的可能性，直到美國願意讓步，並針對核彈及干預中東等進一步做討論。

伊朗外交部長 Mohammad Javad Zarif 今日 (11 日) 在德黑蘭對美釋出警告，表示美國不能以經濟戰繼續對抗伊朗，也無法保證美國這麼做能「保持安全」。

德國外長前往德黑蘭欲緩解核協議 (圖: AFP)

為挽救伊朗核協議，並且緩和美伊局勢，Zarif 和德國外長 Heiko Maas 在今日於德黑蘭會談，Maas 表示：「我們會竭盡所能，控制局勢。」而 Zarif 也指出，伊朗不希望發起衝突，並願意和歐洲簽署國合作。