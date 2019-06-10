代工廠5月營收出爐 廣達月增13.51%表現最好 創今年單月新高

代工廠廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW)，陸續公布 5 月營收，其中廣達 5 月營收 886.78 億元，月增 13.51%、年增 21.09%，創下今年以來單月營收新高紀錄，表現最亮眼。

廣達表示，5 月營收為 886.78 億元、月增 13.51%、年增 21.09%；累計前 5 月 3881.35 億元、年增 6.81%，5 月 NB 出貨量為 310 萬台，較 4 月成長 90 萬台，廣達估本季筆電出貨仍有 2 位數季增，但對於全年展望仍相當保守。

面對美中貿易戰，廣達表示，將持續關注後續變化，去年第 4 季也已將受關稅影響商品移回台灣生產，並調整部分伺服器產線，不過面對美國有可能加徵的第 4 波關稅商品，將關注 6 月 17 日召開的公聽會，評估後續處理狀況，未來將把重點放在 AI、雲端及伺服器發展。

緯創 5 月營收 644.73 億元，月減 1.45%，年減 0.15%；累計前 5 個月 3342.36 億元、年減 1.52%，5 月 NB 出貨量為 130 萬台、桌機出貨量 110 萬、顯示器為 67 萬台、伺服器則為 18 萬台。

緯創表示，目前對下半年展望仍保守，但下半年是產業傳統旺季，預期將有不錯表現，本季筆電出貨量將有 2 位數以上成長，其他產品則維持持平表現。

英業達 5 月營收 408.88 億元，月增 4.28%，年減 6.27%，累計前 5 個月 1949.62 億元、年增 4.37%；仁寶 5 月營收 845.99 億元，月增 3.4%，年增 6.6%，累計前 5 個月 3770.19 億元、年增 9.32%。

先前市場解讀，英業達將受美國課徵墨西哥關稅影響，英業達表示，雖然美國宣布無限期暫停向墨西哥所有輸美商品課徵關稅，但仍將持續觀察後續，目前墨西哥產線將維持在免稅區內進行生產。

和碩上週也公布 5 月營收達 983.38 億元，受客戶拉貨波動影響，月減 12.6%、年增 8.1%，今年前 5 月營收 5052.02 億元，年增 6.1%。