外資連4周流出轉流入1.2億美元 鴿派降息說短線資金潮將湧現

根據彭博統計上周外資資金流向，亞股已經轉為流入態勢，其中，外資對台股結束連續四周流出，上周淨流入 1.2 億美元，展望台股後市，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，美國聯準會降息訊號出現，在鴿派環境下，短線上可能出現資金潮。

美國勞工部五月非農就業新增人口狀況遠低於市場預期，加上美國聯準會主席鮑威爾 (Jerome Powell) 的鴿派發言，提高市場對於今年降息的預期，輔以美國總統川普表示，暫停加徵墨西哥商品關稅，利多消息下，推升美國股市大幅走揚，根據彭博統計，上周外資資金流向，除了連續五周遭外資賣出的南韓與菲律賓之外，亞股已經轉為流入態勢。其中以泰國吸金最多，上周獲得外資淨流入 3.6 億美元；台股則結束連續四周流出，上周淨流入 1.2 億美元。

展望台股後市，周俊宏表示，短線操作上，建議仍避開受到中美貿易戰矛頭指向的相關類股，大方向來看，美國若真的降息，將有利於資金流入；然台股在萬點以上壓力仍然較大，建議投資人應將投資時間放長，或採取定期定額方式介入台股。

周俊宏表示，觀察匯市，外資賣壓已逐漸消散，而美國經濟數據開始出現不如預期的跡象，使得美國聯準會主席鮑威爾在上周 FedListen 的談話偏鴿派，推升市場在今年降息的期待，根據聯邦基金利率期貨的預估，今年 9 月降息的機率已經來到 9 成以上；年底降息機率已接近 100%。

周俊宏進一步指出，一旦美國聯準會降息訊號出現，新興亞洲國家跟著降息的機率也會跟著上升，在鴿派環境下，短線上可能出現資金潮；然長線上，降息暗示著經濟擴張已觸頂，接下來將往下行，資金可能相對保守，不可輕忽風險。

此外，美中貿易戰疑雲仍存，短期要達共識有難度，在不確定因素持續影響的情況下，建議可先觀察 6/17 美國舉行的公聽會，會中將討論自中國出口、價值 3250 億美元且尚未被課稅的商品，是否也加徵 25％關稅，假如進一步擴大，則貿易戰將進入自去年以來的最差情況，尤其是對今年下半年寄予厚望的廠商，復甦時程恐將延後。

此外，華為遭封殺，相關供應鏈受打擊較大，周俊宏建議投資人，先暫時避開受事件影響的個股，而在電子股相對觀望的情況下，殖利率水準較高的內需相關類股，將較受到歡迎，他指出，儘管內需類股的股價已經走高，但在不確定性未落幕前，包含腳踏車、水泥，或是電信等類股，仍為資金的避風港。