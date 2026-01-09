〈電子五哥營收〉英業達2025全年營收6911億元創高 續看好伺服器營收年增雙位數
鉅亨網記者劉玟妤 台北
英業達 (2356-TW) 今 (12) 日公告 12 月營收 643.5 億元，第四季營收 1712.72 億元，2025 全年營收 6911.69 億元，年增近 7%，再度創下歷史新高紀錄。英業達指出，伺服器相關營收維持年增雙位數展望。
英業達 12 月營收 643.5 億元，月增 23.38%，年減 10.95%；第四季營收 1712.72 億元，季減 2.84%，年減 13.41%；累計 2025 全年營收 6911.69 億元，年增 6.94%。
至於筆電出貨狀況，英業達 12 月筆電出貨 200 萬台，月增 17.65%，年對年持平；第四季出貨 530 萬台，季減 1.85%，年減 1.85%；2025 全年出貨 2130 萬台，年增 6.5%。
英業達指出，受到客戶預期記憶體價格將調漲，去年 12 月與今年 1 月報價有所差異，進而提前拉貨，帶動 12 月營收與筆電出貨呈現月增。不過也因提前拉貨，預期第一季筆電出貨季對季將下滑約 15%。穿戴裝置受到季節性因素影響，預期第一季將衰退。
伺服器方面，英業達則表示，整體展望仍正向，惟須觀察記憶體供應緊張的狀況，預期伺服器第一季將季對季下滑中個位數百分比，但維持全年伺服器營收年增雙位數百分比看法。
美國廠部分，英業達表示，目前皆按照計劃推進，預計本季季底開始出貨，主要生產 L11 產品。
