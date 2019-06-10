15家金控前5月賺逾1500億元 富邦金穩坐EPS王 國泰金唯一單月賺百億

15 家上市櫃金控 5 月獲利全數出爐，受惠於新台幣貶值，壽險金控匯兌利益亮眼，台股雖然不佳，但是銀行金控手續費收入很旺，讓金控 5 月獲利大多較前一個月成長，只有兆豐金 (2886-TW)、新光金、玉山金、華南金等 4 金控較前一個月逆勢衰退。

其中，國泰金 (2882-TW) 受惠於匯兌利益創新高，單月獲利為所有金控中唯一破百億元，連同累計獲利，國泰金坐擁「雙冠王」；不過富邦金 (2881-TW) 累計每股稅後純益還是遙遙領先，前 5 月 EPS 以 2.33 元，穩坐金控獲利王。

整體來說，15 家金控前 5 月合計稅後純益已超過 1500 億元，年減幅度也逐月縮減，比起 1 月時的年減超過 4 成，在各金控獲利逐月好轉之下，前 5 月稅後獲利年減幅度已縮到只剩下 8.6%、不到一成。

富邦人壽 5 月外匯準備金增提 45.9 億元 富邦金獲利穩居冠軍

富邦金控 5 月自結稅後純益 68.85 億元，累計今年前 5 月稅後純益 238.46 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 2.33 元，仍穩居獲利冠軍。

富邦人壽 2019 年 5 月稅後純益為 43.28 億元，較去年同期成長 80%，主要受惠於穩健投資與避險表現良好，累計前 5 月稅後純益 92.96 億元。5 月增提 45.9 億元外匯準備金，截至 5 月底，外匯價格變動準備金餘額為 146 億元。

富邦人壽今年前 5 月初年度保費收入（First Year Premium）達 1013 億元，年增 23%；總保費收入（Total Premium）為 2657 億元，年成長 15%。保費收入大幅成長使承保相關費用較高，投資收益表現穩定。

另一獲利引擎台北富邦銀行 5 月稅後純益 17.72 億元，由於淨利息收入、手續費與金融市場操作帶動收益成長，累計前 5 月稅後純益 94.53 億元，較去年同期成長 7%。北富銀資產品質維持穩健，2019 年 5 月底逾放比率為 0.19%，備抵呆帳覆蓋率為 698%。

國壽 5 月匯兌利益創新高 挹注金控稅後大賺 112 億元

國泰金 5 月稅後純益大賺 112 億元，累計今年以來稅後純益 290 億元，年減幅度由前一個月的 35%，大幅縮到只剩下 10.9%，累計每股稅後純益 (EPS) 2.25 元。

因為新台幣單月貶值 2.29% 助攻，國壽 5 月匯兌利益約 148 億元，創下單月匯兌利益新高，也帶動外匯價格準備金餘額拉高到 294 億元、接近 300 億元。

國泰金指出，子公司國泰人壽 5 月稅後純益 86.1 億元，比起 4 月獲利，大增 2.6 倍，主要是 5 月投資績效良好，外匯避險操作佳，業務面持續價值導向策略，保單銷售以傳統型分期繳以及投資型保單為主，5 月 FYP（新契約保費）153 億元，FYPR（新契約等價保費）為 63 億元，累計 FYPE 為業界第一。另一子公司國泰世華銀 5 月稅後純益 23.2 億元，維持高活存比、存放以及手收業務表現平穩。

兆豐金 (2886-TW) 雖然穩居公股獲利王，但是 5 月稅後純益只有 20.11 億元，主要是因為兆豐銀受到台股部位評價損失侵蝕獲利，5 月獲利跌破 20 億元，掉到 17.01 億元；及證券獲利月減逾 7 成影響，連帶拖累金控單月獲利衰退；累計兆豐金前 5 月稅後純益 124.03 億元，EPS 為 0.91 元。

中信銀 4 原因單月獲利大賺月增 57% 新光金上半年有機會賺逾百億元

中信金 (2891-TW) 自結 5 月稅後純益為 35.16 億元，累計前 5 月合併稅後純益 171.92 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 0.88 元。旗下台壽因台股部位跌價損失吃掉匯兌利益，單月獲利持平，獲利成長主要靠中信銀，中信銀 5 月大賺有 4 個原因，主因債券殖利率走低及美元升值，債券操作及匯兌收益挹注獲利，單月大賺 25.94 億元、月增 57.3%。

新光金雖然同為壽險金控，也有新台幣匯兌利益進補，但是卻敗在人民幣匯損，新光人壽 5 月新台幣匯兌利益達 70 多億元，但因為人民幣債券採一籃子貨幣避險，5 月出現近 25 億元匯損，最終新壽匯兌利益僅 3.8 億元。加上增提所得稅因素，使得 5 月稅後純益 15.81 億元，累計前 5 月稅後賺 95.24 億元，有機會在上半年破百億元，前 5 月每股稅後純益 0.78 元。

玉山金前 5 月獲利續創新高 台股不佳拖累台新證單月虧損

玉山金 (2884-TW) 自結 5 月稅後純益 14 億元，累計前 5 月稅後純益 83 億元，較去年同期成長 10.1%，再創歷年同期新高，EPS 為 0.77 元。玉山金指出，核心子公司玉山銀行聚焦發展金融科技及跨境服務，各項業務穩健成長並保持優良資產品質。

華南金 (2880-TW) 自結 5 月合併稅前純益為 15.3 億元、合併稅後純益為 12.47 億元；累計合併稅前純益 82.73 億元、合併稅後純益為 69.33 億元，每股稅後純益為 0.6 元，每股淨值為 16.18 元。

台新金 (2887-TW) 自結 5 月稅後純益 12.97 億元，較前月增加 0.5 億元。累計前 5 月稅後純益 69.49 億元，年成長 7%，每股稅後盈餘 (EPS)0.59 元。台新銀行 5 月稅後純益 10.84 億元，當月核心業務獲利動能持續穩健，獲利較去年同期成長 3 %。累計前 5 月稅後純益 58.89 億元，年成長 20 %；此外，資產品質維持穩健，截至 5 月底逾放比率為 0.14%，備抵呆帳覆蓋率則為 900.73%。

不過，台新證券 5 月稅後虧損 0.02 億元，主要因當月大盤指數表現不佳，致營業證券評價損失提列數增加。累計前 5 月稅後純益 1.61 億元，較去年同期減少 49%，累計獲利減少主要是因證券市場日均量與大盤指數皆下滑，致經紀手續費收入減少，且營業證券評價損失提列數增加；惟整體經紀市占率仍較去年同期成長。

合庫金６家子公司全數獲利 開發金２大獲利引擎加持前 5 月獲利年增 21%

合庫金 (5880-TW) 自結 5 月稅後純益 15.18 億元，月增 4.69%，因旗下六家子公司全數獲利，在獲利多引擎挹注下，合庫金前 5 月累計稅後純益 70.29 億元，年增 5.57%，每股稅後純益 0.54 元。

永豐金 (2890-TW) 自結 5 月單月稅後純益 10.68 億元，累計 1-5 月稅後純益 56.69 億元。其中主要子公司永豐銀行 5 月稅後純益 10.64 億元，累計 1-5 月稅後純益 48.49 億元；永豐金證券 5 月稅後純益 0.82 億元，累計 1-5 月稅後純益 6.71 億元。

開發金 (2883-TW) 自結 5 月稅後純益 15.29 億元，主要來自直接投資業務及中壽轉投資收益；前 5 月累計稅後純益 63.08 億元，相較去年同期成長 21%；每股純益為 0.43 元。

開發金控發言人張立人表示，因美國持續祭出調高關稅手段以處理對外政經議題，影響所及各機構預測全球經濟成長力道將面臨下調壓力，也對近期金融市場走勢產生較大波動。美中貿易爭端升溫，導致金融市場震盪，凱基銀行受外匯及資本市場雙雙承壓情形下，影響投資操作表現，5 月稅後純益 0.31 億元，今年前 5 月稅後獲利 13.95 億元。

凱基證券因債券評價利益、海外轉投資收益穩健及所得稅回沖，5 月稅後獲利 6.46 億元，前 5 月累計稅後獲利 23.57 億元。

中華開發資本因海外私募股權投資評價增長支撐，5 月營運收益動能佳，單月稅後獲利 5.48 億元，前 5 月累計稅後獲利 21.56 億元。

中國人壽受惠於新台幣匯率貶值，及金融市場操作，5 月稅後獲利 22.27 億元，今年前 5 月累計稅後獲利 60.68 億元。