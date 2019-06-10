對大型科技股的反壟斷調查 反而提供少見的低接買點

華盛頓對像 Alphabet (GOOGL-US)、臉書 (FB-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等大型科技企業的明顯攻擊，反而可能對投資人有利，因為這提供了大量的購買機會。

上週 Alphabet 和臉書股價分別下跌 3.4% 和 2.3%，亞馬遜股價上漲 1.6%，但落後於標準普爾 500 指數同期 4.4% 的漲幅。市場許多分析報告引發人們擔心其中部分科技企業未來可能面臨嚴苛的監管，甚至可能被分拆。

儘管如此，這些企業被分拆的可能性仍然很小，其基本面指向進一步的長期成長。因此，這種突然下跌可能是投資人尋求買進這些近年來表現最好的一些股票的切入點。

Bokeh Capital 創始人 Kim Forrest 表示，「當市場拋售時，買進的機會就來了，無論是新進還是增加我的部位。」「這些企業不會是曇花一現，而是建立業務的基礎，它們就像 1950 年代和 1960 年代的鋼鐵公司和石油公司一樣。我看不出它們會馬上消失。」

多項媒體報導指稱司法部正在準備對谷歌進行反托拉斯調查，Alphabet 走跌。在《華爾街日報》報導聯邦貿易委員會 (FTC) 已經批准調查臉書經營方式是否影響競爭後，其股價面臨壓力。《華盛頓郵報》也報導說，FTC 和司法部達成協議，將亞馬遜置於審查焦點下，給這家電子商務巨頭帶來壓力。

在這些消息發布之前，過去 5 年最熱門的投資標的 Alphabet、臉書和亞馬遜股價正如日中天。Alphabet 過去 5 年中成長了 88% 以上，而臉書成長了 177%，亞馬遜股票成長了 447%。

但它們最近的表現一直乏善可陳。臉書股價在過去 12 個月內下跌了 7.9%，而 Alphabet 同期下跌了 6%。亞馬遜是過去一年唯一一支成長的個股，上漲超過 6%。

KKM Financial CEO Jeff Kilburg 說，由於兩個原因，科技一直「比其他產業承受更多打擊：一，因為它是過去 2 年獲利能力最強的部門。其次，它也是近日關稅的首要目標，」。最新的問題在於「分析谷歌和其他一些科技巨頭是否會被分拆。我認為答案是否定的，但事實是這會成為報紙頭條，迫使部分投資組合考慮重新平衡。」

Alphabet 的本益比為 26 倍，是 2015 年以來最便宜的倍數。臉書的本益比在 12 月底觸及歷史最低點 18.7 後反彈接近 25。

科技業不太可能分拆

投資人擔心科技巨頭被分拆的可能性，但發生這種情況的可能性很低。

Baird 科技分析師 Colin Sebastian 在報告中表示，臉書和谷歌可能會在政府監管強調「消費者傷害」方面找到一些合法的「避難所」。

他說，「在反競爭行為方面，谷歌和臉書服務在很大程度上對消費者免費，而且臉書和 Instagram 相對低於亞馬遜的成長，近年來與谷歌的競爭更加激烈，可以淡化『雙寡頭』不利消費者的論點。」

投資人還可以參考一下上次大型科技企業面臨反壟斷訴訟的案例獲得慰借。從 1998 年到 2001 年，微軟 (MSFT-US) 被指控壟斷電腦操作系統市場。該公司於 2001 年 11 月與美國政府達成和解，其股票當時飆升近 300%。

然而，這並不意味著投資人不須謹慎對待這些股票，特別是在短期內，因為圍繞大型科技企業的政治言論及其對權力的批評在 2020 年的總統選舉中漸漸發酵。