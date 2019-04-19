隱私風雲 傳臉書CEO馬克祖克柏或面臨FTC處罰

據外媒報導，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正在考慮讓臉書 (FB-US) 執行長馬克祖克柏 (Mark Zuckerberg)，針超過 20 億用戶個資數據的隱私問題負起責任。

此事正值臉書與 FTC 就進行了一年多的調查達成和解之際。FTC 正考慮讓馬克祖克柏對臉書處理用戶數據的問題進行負責。在針對「劍橋分析」(Cambridge Analytica) 事件中遭到不當使用的大量臉書個資問題討論中，FTC 正在就臉書在其中所扮演的角色，以及馬克祖克柏的問題來進行相關的和解談判。

報導中顯示，FTC 針對該公司執行長的方案可能是強制馬克祖克柏對臉書的私隱保護措施定期進行驗證，並讓 FTC 加強相關的監督，甚至也可能面臨罰金。

「我們希望達到適當和公平的解決方案。」臉書在當地週四 (18 日) 晚間表示。FTC 則拒絕發表評論。

對於數月來遭受醜聞和訴訟影響的臉書來說，此項調查只是長期挑戰中的一次。不過若 FTC 公開對美國最知名的科技公司領導人之一進行處罰，將會帶來相當的壓力，並是向整個矽谷發出具有廣泛影響的信號。

臉書在週四已經承認了該公司不當處理所擁有的數百萬 Instagram 用戶的密碼。

據報導，FTC 的罰款可能達到破紀錄的數十億美元，而且在和解協議中，可能會限制臉書收集和處理用戶資訊的方法，對臉書的廣告業務可能帶來相當大的影響。

去年，在劍橋分析醜聞曝光後，馬克祖克柏在國會面前表示:「我創辦 Facebook，我也負責營運它，我對發生的事情負有責任。」不過他也堅稱，用戶隱私的問題並未違反臉書與 FTC 的協議。