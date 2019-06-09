市值超洛克希德馬丁！傳聯合技術將併雷神　

今 (9) 日市場傳出，排名全美第 22 大製造業聯合技術公司 (United Technologies Corp) 將與美國國防承包商雷神公司 (Raytheon) 合併。

市場估計交易完成後，新公司將成為市值逾 1000 億美元的航空航太與國防工業龍頭。

圖: yahoo finance

這次合併案，主要是針對雙方的商業及國防航空航太部門進行。

聯合技術旗下有商用飛機製造部門，提供電子和通訊設備；而雷神主要是美國政府的軍用飛機和導彈設備供應商。

透露該消息的人士指稱，如果聯合技術和雷神之間的談判能順利完成，最快將於美國時間周一對外宣布。

此外，聯合技術董事長兼 CEO Greg Hayes 將領導合併後的新公司，雷神董事長兼 CEO Thomas Kennedy 則將擔任新公司的董事長。

消息人士進一步表示，這次合併案不會影響聯合技術目前的部門分割計畫，即將 OTIS 電梯和 Carrier 建築系統部門分成兩家獨立企業。而聯合技術公司剩下的航空航太業務將與雷神合併，所有交易將同時進行。之前聯合技術公司曾指出，部門分割計劃將在明年上半年進行。

目前聯合技術拒絕對該消息進行評論，同時雷神方面也尚未回應該消息是否屬實。

聯合技術是一家多元化的製造商，主要為全球航空航太和建築業提供高科技產品及服務。同時也是道瓊 30 檔成分股之一。截至周五 (7 日)，該公司市值達 1139 億美元。

雷神則是大型國防武器供應商，截至周五 (7 日)，該公司市值達 520 億美元。目前這兩家公司的總市值為約 1660 億美元，但在經過聯合技術部門分割調整後，兩家公司合併後的總市值仍有機會逾 1000 億美元，並超過目前全球最大的航空航天及國防製造商－洛克希德馬丁 (市值約 1000 億美元)。