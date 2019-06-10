技術分析師：尖牙股全成「死錢」唯有Netflix例外

尖牙全成了掉下來的刀子？

華爾街泛稱臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 為尖牙股 (FANG)，但自每家達到 52 週高點以來，這 4 家市值卻合併下跌了近 5000 億美元，其中 Alphabet 居冠，自 4 月以來流掉 1730 億美元。

隨著監管單位將目光移到大型科技公司上，這排尖牙的未來就備受質疑，TradingAnalysis.com 創辦人 Todd Gordon 形容尖牙股已經是「死錢 (Dead Money)」。

他引述一張圖，將紐證 FANG + 指數和其他大型科技股相比，例如 Apple、Nvidia 、Tesla，他指出尖牙股的漲幅沒有像投資者希望的那麼多。

事實上，今年上半年尖牙股較廣泛科技業下跌許多，只有一個例外，就是 Netflix。

他以下圖指出，「Fang 和 Netflix 之間有一個相當好的氣穴 (air pocket) 在這。如果市場穩定，看起來應該也可以穩定，我可能會對 Netflix 採取行動。」

Gordon 表示，Netflix 近期走勢就可支撐他的理論，因為 Netflix 已經長時間橫盤交易，已形成明顯的阻力位。

「我們得看到這個阻力位被突破，我們得看到這個水準出現更多興趣，我不想要坐在那等市場突破，我想在突破點那裡交易，所以注意這點：當價位提升到約莫 380 美元時，就會是可以衝 Netflix 的時點，我認為 Netflix 可以做到這點，而其他尖牙股過去一年半裡都沒有呈現這點。」

Point View 財富管理公司董事總監兼投資組合經理人 John Petrides 卻沒這麼樂觀。

John Petrides 表示：「從基本面來看，Netflix 最不吸引人，我們都知道，Disney+、AT&T 和時代華納，還有其他串流服務都跨入市場，Netflix 還得砸重金催生原創內容，我不認為該股票已經真實反映完空頭條件。」

至於其他尖牙股，Petrides 認為指數基金投資者應該會希望他們走勢轉向，因為尖牙股占比重，例如在 Nasdaq 中占比 35%。