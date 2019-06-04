〈反壟斷風暴〉前所未有的監管勢力 四大科技巨頭面臨反壟斷調查

週一 (3 日) 多家外媒報導由於擔心科技企業濫用其巨大的市場力量，FTC (美國聯邦貿易委員會) 聯手美國司法部展開更嚴厲的反壟斷審查，前者密切關注亞馬遜和臉書，後者密切監管 Google 與蘋果。

週一 (3 日) 反壟斷調查消息接連不斷，尖牙股四大巨頭 (臉書、蘋果、Alphabet 和亞馬遜) 風聲鶴唳，其市值一度蒸發 1700 億美元，，拖累那斯達克指數自近期高點下跌逾 10%，摔入修正區域。

那斯達克指數週一暴跌陷入修正。(圖片：investing)

週一 FTC 將對臉書處理用戶資料的方式來進行調查，若確定其涉嫌反壟斷行為，預測相關罰款將高達 50 億美元。此前外媒報導，FTC 正密切關注亞馬遜，可能進行更嚴格的反壟斷審查。

同時，週一 Google 傳出正接受美國司法部的反壟斷審查，密切關注其於其廣告和搜尋業務，美國司法部也已授權調查蘋果是否存在潛在違反反壟斷法的行為。

隨著兩家聯邦調查機構管轄權責確立，他們將決定是否要對科技企業正式展開調查，但參考一般會進行兩年以上的調查時間，市場人士預測結果不太可能太快出爐。

美國民主黨員和共和黨員對此舉表示歡迎，因為他們擔心科技公司變得過於龐大和強大。

司法委員會主席納德勒 (Jerrold Nadler) 週一表示，開放的網際網路為美國帶來了巨大的利益，包括經濟機會激增、大規模投資以及線上教育的新途徑，但越來越多的證據顯示，少數守門人已開始控制電子商務、內容和通訊等關鍵事項。

美國反壟斷風暴狂襲，美國監管機構最近試圖更好地監督科技巨頭，FTC 今年 2 月成立了特別小組，計畫將以前所未有的監管勢力，調查市場中任何潛在的反競爭行為，並在有保證的情況下採取執法行動。

美國民主黨籍眾議員西奇里尼 (David Cicilline) 為反壟斷小組的主席，他表示將全面調查美國矽谷，而絕非針對特定的企業，並且願意傾聽企業高層的意見。

早前美國總統川普批評美國郵政與亞馬遜簽訂的協議，還呼籲要對社交媒體與 Google 進行更嚴格的審查。

截稿前，美國司法部以反對確認或否認調查的政策為由，拒絕發表評論。四大科技巨頭亦未發表評論。