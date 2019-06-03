美中貿易戰重挫台股月線收黑 拖累權證發行、交易規模雙降

受到貿易戰拖累影響，台股 5 月大跌 469 點，連帶影響權證發行規模與交易金額，根據證交所統計，5 月權證包括發行檔數、發行金額與買賣金額同步下滑，5 月發行檔數萎縮至 2010 檔、發行金額與買賣金額分別為 244.68 億元、410 億元。

美中貿易戰進入延長賽，嚇趴全球股市，拖累台股 5 月月線收黑，權證買氣與交易量也跟著降溫，根據統計，5 月權證發行檔數前五名券商分別為，元大證、凱基證、群益金鼎、國票證與統一證，其中元大證發行檔數高達 483 檔居冠，發行金額前五名分別為，元大證、凱基證、國票證、群益證與統一證。

至於前五名熱門連結標的分別為，股王大立光發行檔數高達 129 檔、台股指數發行檔數也有 119 檔、台積電發行檔數 97 檔，另外鴻海與國巨發行檔數分別為 86 檔、62 檔。

累計至今年前 5 月，權證發行檔數共 10296 檔、發行金額 1225 億元，買賣交易金額共 1898 億元，前五大熱門連結標的分別為，台股指數 (472 檔)、大立光 (432 檔)、國巨 (389 檔)、台積電 (384 檔)、鴻海 (322 檔)。

法人表示，5 月貿易戰進入延長賽後，台股在外資大幅賣超下，持續拉回整理，重挫投資市場信心，除了靠官股行庫與政府基金穩定盤勢外，散戶幾乎多半觀望居多，在交易量萎縮情況下，導致權證交易呈現，發行規模、金額與賣賣交易金額三大指標數據同步下滑的現象。



