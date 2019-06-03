貿易戰恐再升級 高盛：川普對中國「全面加稅」機率達6成

美中貿易戰愈演愈烈，投行高盛預估，美國另對價值 3000 億美元中國輸美商品加稅的機率，達 60%，高於先前預估的 40%，緊張情勢恐再度升級。

中國商務部上週宣布，將建立「不可靠實體清單」制度，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供；嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入「不可靠實體清單」，具體措施將於近期公布。

中國政府昨 (2) 日上午發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，痛批美國在貿易談判過程中出爾反爾、不講誠信，導致磋商嚴重受挫，「責任完全在美國政府」；中國始終堅持平等、互利的磋商立場，在原則問題上，絕不讓步。

高盛經濟學家於最新報告中寫道，「中國的言論日益激烈，美中雙方情勢恐再升級，關稅和非關稅措施，皆包括在內。」

上週五，美國總統川普拋出震撼彈，稱為了遏止墨西哥非法移民進入美國，將自 6 月 10 起，對所有墨國輸美商品，加徵 5% 關稅，之後稅率會逐步提高至 25%，直到墨國非法移民不再進入美國為止。

高盛估計，美國對墨西哥輸美商品加徵 5% 關稅的措施，準時實施的機率達 70%；7 月起將稅率調升至 10% 的可能性，約 50%。

高盛認為，美國對歐日進口汽車及零件加稅的機率，約為 40%，高於先前預測的 25%。