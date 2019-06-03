台積電處分中芯9437張持股 處分收益約1.24億元

台積電 (2330-TW) 今 (3) 日晚間公告，已於 5 月 31 日至 6 月 3 日期間，以每股 9.28 港元，處分中國晶圓代工廠中芯國際 9437 張股票，交易總金額共 8760 萬港元，處分收益約 3100 萬港元(約合新台幣 1.24 億元)。台積電選在中芯 ADR 擬於紐約證交所下市前，趕在此波港股反彈中，處分部分中芯持股。

中芯 2004 年 3 月在港交所與紐約證交所同步上市，曾因竊取台積電技術，而與其展開長達 8 年的商業機密剽竊爭訟，雙方最終於 2009 年，達成和解協議。中芯除分年分期賠償台積電 2 億美元外，還無償授予台積電 8％中芯股權，台積電並可在 3 年內，以每股 1.3 港元的價格，認購中芯 2% 股權。

不過，從中芯今年第 1 季財報來看，最先進的製程為 28 奈米製程，且營收占比由去年第 4 季的 5.4% 下降至 3%，營收占比不如台灣晶圓代工廠聯電 (2330-TW) 的 10％、及台積電的 20%，且台積電先進製程包括 7 奈米、10 奈米與 16 奈米，營收占比已達逾 4 成，中芯先進製程技術遠不及台積電。

在技術能力不足之下，也使紐約證交所投資人對其興趣遠低於其他中國企業，從今年 5 月交易量來看，中國市值超過 10 億美元的上市科技業中，中芯的交易量排名敬陪末座，也因此，中芯於 5 月 24 日在港股盤後、美股盤前公告，由於交易量不足，將申請在紐約證交所發行的 ADR 下市，交易最後日期將為 6 月 13 日。

中芯擬在紐約證交所下市的消息一出，其於港股的股價從隔一開盤日 (27 日) 起一路走高，28 日更一度攀上波動高點 9.76 元，而台積電也趕在中芯 ADR 擬於紐約證交所下市前，在此波股價反彈中，處分部分中芯持股，目前台積電對中芯的持股已降至 0.2%，持股張數約 11668 張。