貿易緊張情勢加劇 投資人可選擇這些領域和個股避開衝擊

由於貿易焦慮加劇，美股今年首次出現單月下跌，自從美國對更多貿易夥伴採取強硬立場後，股價就再也不好過了。現在是投資人尋找不受貿易影響的領域和免遭關稅侵蝕企業的好時機。

不僅投資人正努力應對美中之間更多的交相貿易威脅，美國總統川普最近又誓言要對所有墨西哥進口產品加徵關稅，也助長了投資人的焦慮。這一意外行動也破壞了與中國達成貿易協議的可能性。

華爾街分析師表示，在這樣的動盪中，投資人可以增加消費性必需品和公用事業作為防禦性類股，同時遠離那些在中國有明確銷售風險的企業。

RBC 美國股票策略主管 Lori Calvasina 表示，「我們最喜歡的防禦性類股仍是消費性必需品和公用事業。就這兩者而言，中國的關稅和貿易戰風險低於其他產業，估值看來也比其他防禦性產業更合理，」「消費性必需品早已是投資人的最愛。」

消費性必需品和公用事業是兩個傳統的貿易絕緣產業，因為它們是以本土為主且為非週期性的。隨著貿易戰的升溫，標準普爾 500 指數中的這兩個類股均在 5 月跑贏大盤，公用事業僅下跌 1.5%，消費性必需品下跌 3.4%。同期標準普爾 500 指數下跌 6.3%。

分析師指出，中國營收佔比較高的企業比較會受到貿易戰的更大打擊，應該盡量避開。高盛指出，這些企業主要集中在科技類股，尤其是晶片製造商。

高盛表示，高通 (QCOM-US)、Broadcom (AVGO-US)、Qorvo (QRVO-US) 和美光科技 (MU-US) 等企業是中國銷量最高的公司。高通、Broadcom 和美光 5 月均下跌超過 20%。在川普下令停止華為購買美國製造晶片之後，跌幅更形擴大。5 月 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH-US) 跌幅超過 14%。

RBC 表示，獲利率對中國關稅相對敏感、「非常負面」的產業包括化學品、塗料、百貨商店和​​鐵路。根據對 RBC 分析師的一項調查，該行將 Whirlpool (WHR-US)、American Eagle Outfitters (AEO-US)、Urban Outfitters (URBN-US) 和 Best Buy (BBY-US) 列為風險最高的股票。

該行預計標準普爾 500 指數將在年底前反彈至 2950 點，因為下跌買盤將傾巢而出，但近期的跌勢似乎尚未結束。

Calvasina 說：「我們繼續認為標準普爾 500 指數在夏季可能會低到 2750 點甚至 2650 點。」「機構投資人情緒廣受衝擊，美股再次受到壞消息的影響。最近幾週股票配置略有回落，但負面情緒仍然非常高漲。這顯示跌勢尚未完全結束。」