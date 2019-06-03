美股5月跌勢讓人心驚膽跳 但其實對股市而言只是稀鬆平常

由於投資人擔心美國與中國和墨西哥的貿易關係以及對全球經濟成長的擔憂，5 月股市大幅回落。然而，其實像這樣的跌幅比人們想像的更加稀鬆平常。

Ritholtz 財富管理公司機構資產管理總監 Ben Carlson 推文指出，標準普爾 500 指數在過去 70 年中有 65 年出現過 5% 的跌幅。他還指出，自 1950 年以來僅有 5 年沒有出現這種下降：1954 年、1958 年、1964 年、1995 年和 2017 年。

Northwestern Mutual Wealth Management 首席投資策略師 Brent Schutte 表示，「我們都記得第 4 季發生過的事情。當貿易戰擔憂愈演愈烈時，就更顯示出人們會往這方面去設，」此外，「在經濟大衰退之後，每當股市大跌時，人們就會如坐針氈。我想大家都有某種創傷後壓力症候群 (PTSD)。」

他說，「這就解釋了為何人們在市場正常趨勢下跌時往往反應過度的原因。」

標準普爾 500 指數 5 月下跌 6.6%。這是 2019 年在連升 4 個月後的首次單月下跌。

在美國總統川普威脅要對價值 2000 億美元的中國商品加徵關稅後，美股就開始下跌。川普在 5 月 5 日發布的一系列推文中表示：「支付給美國的關稅對產品成本影響不大，主要由中國承擔。與中國的貿易協議仍在繼續，但過於緩慢，因為他們試圖重頭開始談判。」

川普的推文令市場感到意外，雙方官員之前一直表示雙方正在達成協議。當美國提高關稅報復標準時，川普在 5 月 10 日加碼推文威脅。

中國則是透過對價值 600 億美元的美國商品加徵關稅來進行報復。美國則是透過禁止美國公司與中國大型電信企業華開展業務回擊。

對於蘋果公司 (AAPL-US) 和幾家大型片製造商而言，美中貿易緊張局勢日益加劇。蘋果本月下跌​​超過 12%，美光科技 (MU-US)、Nvidia (NVDA-US)、高通 (QCOM-US) 和 Skyworks Solutions (SWKS-US) 的股價在 5 月下跌超過 20%。VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH-US) 收跌超過 15%。這些企業在中國擁有大部分供應鏈，因此較高的關稅會增加其在中國的業務成本。

MRB Partners 美國股票策略師 Salvatore Ruscitti 指出，由於中國的高風險投資，投資人應該對半導體保持謹慎態度。

他在週四 (30 日) 的報告中寫道，「在美中貿易談判改善之前，晶片類股將依然脆弱。我們建議採取中性立場保持觀望，」「美中貿易爭端進一步加劇，限制進入快速成長的中國市場，將對半導體產業的長期前景構成重大威脅，並且必須將該類股降級為減碼。」

在川普威脅要對墨西哥進口產品徵收 5% 的關稅後，週五 (31 日) 也就是 5 月最後一個交易日，美股拋售加劇。川普表示，關稅將於 6 月 10 日生效，並將逐步增加「直至非法移民問題得到糾正」。白宮還發表聲明表示，墨西哥商品的關稅可能上升至 25%。

Constellation Brands (STZ-US) 股價週五下跌 6.6%。兩家在墨西哥擁有龐大業務的汽車製造商通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 分別下跌 4.3% 和 2.3%。

貿易緊張局勢加劇導致投資人以犧牲股票為代價，加碼傳統上更安全的投資：美國國債。

與價格成反比的指標 10 年期殖利率，從 5 月初的 2.5% 左右下降至約 2.12%，接近 20 個月來的最低水平。這種下跌導致殖利率曲線出現倒掛，3 個月期票據殖利率高於其 10 年期票據。

專家認為出現倒掛的殖利率曲線暗示經濟衰退可能會出現。由於全球投資人也擔心全球經濟放緩，海外債券殖利率也下跌。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 在報告中表示，「在經濟衰退之前，債券殖利率通常會大幅下降，並且通常伴隨著股市的崩盤。因此，投資人在過去幾週中所經歷的相似性不容忽視。」

他指出，「然而，投資人還應該體認到，即使貿易戰仍在打打停停，儘管債市擔憂情緒惡化，但到目前為止，對私營經濟部門的信心不僅保持健康，而且還在加強中。」

即使回頭查看歷史數據，目前也還不清楚股票將從何去何從。

CFRA 研究公司首席投資策略師 Sam Stovall 週四 (30 日) 推文指出，自第二次世界大戰以來，標準普爾 500 指數在 1 月至 4 月期間的「大幅」漲勢在 5 月「通常會被消化」。Stovall 補充說，但在消化期後，6 月就會穩定成長。

然而，LPL Financial 編製的數據顯示，未來可能會出現更多跌幅。該公司表示，標準普爾 500 指數在過去 20 年的 6 月平均下跌近 1%。LPL 補充說，標準普爾 500 指數在過去 50 年的 5 月中，只有 4 次下跌超過 5%。隨後，在 6 月下跌超過 5% 則出現過 2 次。

但 Icon Funds 總裁 Craig Callahan 認為，這種跌勢是個買入機會。

他說，「市場顯然已經超賣，在此我們發現很好的估值，」「我們發現整體市場比我們的合理價值估計低約 13%。也差不多就是 12 月 24 日達到低點時的定價點。」