貿易戰衝擊貨運 IATA削減2019年全球航空業獲利展望

全球貿易緊張局勢和保護主義抬頭，促使國際航空運輸協會 (IATA) 削減 2019 年航空業獲利前景。

IATA 總幹事兼 CEO Alexandre de Juniac 表示，國際貿易遭破壞尤其會損害航空貨運載貨量。

他指出，「這明顯影響了整體產業的前景，而且很清楚地這種國際貿易中止成長直接來自貿易戰和保護主義措施。」

IATA 總幹事兼 CEO Alexandre de Juniac （右）。（圖: AFP）

該產業機構預計 2019 年航空公司的獲利將達到 280 億美元，較 2018 年的 300 億美元有所下降。IATA 之前曾預測 2019 年的獲利將達到 355 億美元。

美中貿易戰愈演愈烈，航空業的貨運需求下降，預計下降趨勢將繼續。該部門的成長預計今年將持平，之前 2018 年成長 3.4%，前一年成長 9.7%。

亞洲佔全球航空貨運量的 40% 左右，特別容易受到全球貿易戰的影響，但 de Juniac 表示，潛在的強勁客運需求可能有助於抵消該地區面臨的任何貿易利空。

他說，「亞洲的成長需求也非常巨大。中國將在 5 年後成為全球最大的市場，印度未來 8-10 年將成為全球第三大市場，」「所以我們認為客運需求不會衰退，但可能會部分補償保護主義措施和貿易戰的貨運衰。」

全球航空業已連續第 10 年實現獲利，但如果貿易分歧加劇，那麼這個依賴貿易和消費者的產業可能會陷入困境。

de Juniac 表示，該產業在過去 10 年中削減成本和提高競爭力所做的工作，將使其更具彈性。

他說：「我認為這個產業比以前更具彈性，而且經濟衰退的影響顯著減少了。」「然而，如果經濟真的衰退，這個產​​行業將受到衝擊，但可能不會比 15 至 20 年前的情況還要糟糕。」

IATA 代表全球 290 家航空公司，佔空中客運總量的 82%。總部設在加拿大蒙特婁。