中國反擊！第一槍射向FedEx

由於兩周前聯邦快遞（FedEx）誤將兩件華為的包裹送至美國後，中國官方指出將對 FedEx 事件立案並展開調查。

(圖片: AFP) 中國對 FedEx 開出第一槍後，中美貿易戰緊張情勢增溫

中國國家郵政局局長馬軍勝表示，任何快遞公司都必須遵守中國法律法規，不得損害中國企業和用戶的合法權益。對 FedEx 立案調查，有利於維護中國快遞市場秩序、維護企業和用戶的合法權益，也有利於確保中國郵政通信安全和經濟安全。

馬軍勝進一步表示，最近接到用戶投訴，FedEx 在沒有得到用戶同意的情況下、也在沒有事先對用戶告知的前提下，擅自將快遞物件轉寄他地，沒按約定的地址進行投遞，嚴重違反中國快遞業的法規，也嚴重損害用戶合法權益，所以國家有關部門決定進行立案調查。

華為之前曾表示，由於 FedEx 並未將重要的商業文件送達目的地，而是被轉移到美國的 FedEx，此舉已降低華為對於 FedEx 專業度的信心。由於這些事件的發生，華為將重新審視與 FedEx 之間的合作關係。

同時，華為也指稱，已向中國郵政主管機關提出正式投訴，同時該案件也正在受理中。

FedEx 對此則表示，華為包裹事件只是單獨個案，只有極少數的包裹遞送會發生錯誤。更進一步指出 FedEx 重視在中國的業務，及與中國客戶之間的關係，FedEx 將完全配合調查。

