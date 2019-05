川普宣布對墨西哥進口的所有商品將加稅之後,間接衝擊日本的汽車產業。今 (31) 日早盤多數日本汽車大廠股價都出現下挫。

川普於推文中表示,自 6 月 10 日起,美國將對所有墨西哥進口到美國的商品,加徵 5% 的關稅,而且這項關稅將逐月上調,直到墨西哥非法移民停止進入美國為止。

日本汽車大廠聞訊走跌,開盤後豐田汽車 (Toyota Motor Corp), 日產汽車 (Nissan Motor Co) 以及本田汽車 (Honda Motor Co) 紛紛下跌 3% 以上,馬自達製車廠 (Mazda Motor Co) 開盤更下挫 7%。

馬自達股價 資料來源: Bloomberg

日本汽車大廠間接受到衝擊,主因在這四家大廠都在墨西哥設有汽車零組件工廠。市場擔憂,關稅的提高,將衝擊在墨西哥生產的汽車,以及影響對北邊境的銷售。

觀察 2017 年自墨西哥進口到美國的商品中,汽車進口大約就佔整體進口比重 9.8%,再加計其他汽車相關零組件,佔整體進口比重就高達四分之一,關稅提高後,對汽車相關產業輸美造成明顯影響。