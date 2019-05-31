成田機場將採臉部辨識系統 加速各項通關作業

日本 NEC(6701-JP) 在週五 (31 日) 召開的說明會上，公開了運用臉部辨識技術的全新登機報到系統「OneID」，並向在場的媒體們展示了實際操作方式。這套系統，將可簡化目前採取人工作業的登機報到手續。預計在 2020 年春天，就會在東京成田機場開始使用。

(圖片：Investing.com)

未來旅客在抵達機場後，只需在頭一關的登機報到等手續時，進行護照與臉部照片的登錄，在其後的行李托運、通過安檢、登機入口等過程，就不需再出示登機證及護照，只要「秀出你的臉」就可以快速的進行各種通關手續。

成田機場離境航班，將採臉部辨識系統加速各項通關作業。(圖片：AFP)

預計導入這項系統的，有位在第 1 航廈南翼的 ANA 全日空，還有第 2 航廈的 JAL 日本航空。而將導入到什麼程度的規模，航空公司們則將在日後進行討論。

未來搭機旅客在抵達第一個檢查點時，只需要

確認護照 IC 晶片中所儲存的照片資料與旅客本人一致無誤。 將搭機者本人的臉部照片、護照資訊、搭機情報作聯結，並暫時儲存在 OneID 辨識系統當中。

在 ID 產生後，於行李托運時，將進行臉部照片拍攝，並由 OneID 系統進行身分認證。在確認身分無誤之後，可在不需出示護照及登機證的情況下，進行行李的托運手續。

通過安檢入口時，會在旅客行走時進行臉部照片的拍攝。只要認證系統確認身分無誤，就可步行通過，並直接進行安檢手續。

而在登機門前也是一樣，會在旅客進入時進行臉部照片的拍攝，並由認證系統確認搭機乘客身分。

資料會儲存在成田機場所管理的伺服器，而放置在各家航空公司的報到手續機台，也是歸成田機場所有。資料會在數日之後，從伺服器上刪除。

目前的規劃，只有在出發的航班使用這套系統。在未來，也將考慮在抵達成田機場的航班上運用同一系統。

由於安檢手續的行李檢查，還有出境審查，屬於日本入國管理局的管轄，無法使用 OneID。目前現狀，該項系統只限於在民間方面運用。

成田機場方面表示，今後希望透過這項系統的導入，來緩和目前尖峰時刻大排長龍的狀況，以及減輕旅客們的焦慮。