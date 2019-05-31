關稅人川普又發威 對所有墨西哥輸美商品祭出 5% 關稅

自稱「關稅人」的美國總統川普又發威，川普於台北時間週五 (31 日) 推文表示，從 6 月 10 日起，美國將對所有墨西哥進口商品徵收 5% 的關稅。

來自中美洲移民大軍不斷從墨西哥非法進入美國南部邊境，不甚其擾的川普週五決議施壓墨西哥政府，改善非法移民問題。

川普於推文中寫道：「6 月 10 日開始，美國將對所有從墨西哥進口美國的商品開徵 5% 的關稅，直到『非法移民從墨西哥進入美國的行為停止』為止，而這項關稅將逐月上調。在非法移民問題得到解決為止才會取消關稅。」

關稅人川普又發威，對所有墨西哥商品祭出 5% 關稅。(圖片：翻攝川普推文)

白宮發布聲明證實，將於 6 月 10 日起對墨西哥輸美商品開徵 5％ 關稅，並補充說，如果通過墨西哥採取的有效行動降低非法移民危機，美方將自行決定和判斷，關稅是否刪除。然而，如果危機持續，關稅將在 2019 年 7 月 1 日上調至 10%。

墨西哥副外交部長 Jesus seade 對此表示，若川普執行關稅措施，這將會是個災難，墨西哥將予以強烈的回應，不會在截止日前僅保持觀望，將評估威脅程度。

受此消息影響，墨西哥披索兌美元重挫逾 2%，美股道瓊期貨、標普期貨與那斯達克期貨全面下跌。

受此消息影響，墨西哥披索重挫逾 2%。(圖片：investing)

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週四 (30 日) 正式啟動批准美加墨協議 (USMCA) 的更新程序，白宮希望在今年夏天批准該項協議。

美加兩國本月 17 日宣布達成協議，並發表聯合聲明表示，美國已同意 48 個小時後內正式取消鋼鐵和鋁關稅，加墨兩國也同意取消對美國商品徵收的報復性關稅。

市場人士表示，面對非法移民問題，川普週五對所有墨西哥商品祭出 5% 關稅，正意味著美國對墨西哥鋼鋁產品關稅仍未取消。