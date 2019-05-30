〈財報〉受關稅影響 A&F銷售未如預期 股價重挫逾27%

受到貿易戰關稅影響，加上旗下品牌 Hollister 需求放緩，最新一季度同店銷售僅成長 2%，低於分析師預期的 3.3%。服飾品牌 A&F (Abercrombie & Fitch) (ANF-US) 財報未如預期，第一季銷售額持平，週三股價慘跌 26.3%。

A&F 財務長 Scott Lipesky 對分析師表示，公司未將自中國進口的商品加徵關稅考慮進財測中，因此財報不如預期，銷售成長停滯，2018 年 A&F 約有 25% 的商品營收來自於中國。

A&F 週三股價走勢圖 (圖片：investing)

服飾零售股週三 (29 日) 慘遭重擊，除了 A&F，連帶 Michael Kors 母公司 Capri Holdings 股價下跌 9.8%，「加拿大鵝」股價下跌 31%，一夕之間，美國零售股市值瞬間蒸發 27 億。

截至 5 月 4 日的 A&F 最新財報

凈銷售額：成長至 7.34 億美元，與去年同期持平

營業虧損：2730 萬美元

凈虧損：1915 萬美元

稀釋後每股凈虧損：0.29 美元，低於預期 0.43 美元，較去年 0.62 美元少

毛利率：60.5%，與去年同期持平

A&G 執行長 Fran Horowitz 表示：「公司營收主要來自旗下品牌 Hollister 和 Abercrombie，受春季持續低溫影響，今年服裝需求放緩，公司也將注意力放在轉型計畫上，未來將會專注於網路商店的優化上，我們將關閉三間旗艦店，來實現這項計畫。」

分析師 Neil Saunders 表示投資人可能對 A&F 的財報過於嚴厲，Saunders 表示：「銷售成長停滯，歸因於消費者對服裝需求放緩，A&F 一直都在正軌上。」

除了需求放緩，美中加徵關稅，更讓許多零售大廠尋求將部分供應鏈送出國， 執行長 Horowitz 表示，A&F 已將生產轉移至柬埔寨和越南，力求在 2019 年較上一季度的 25%，再減少 20% 來自於中國的商品。