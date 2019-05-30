傳特斯拉將於今年開始生產Model Y SUV及更新版Model S

據外電報導，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 的幾名員工透露，特斯拉將重新調整位於加州弗里蒙特 (Fremont) 的汽車工廠，為生產 Model Y 跨界 SUV，以及內裝更簡約且電池續航力更長的更新版的 Model S 做準備。

特斯拉執行長馬斯克曾在早些時候表示，考慮在加州或內華達州生產 Model Y。如今，根據特斯拉員工透露，特斯拉最終將選擇在加州的弗里蒙特投產。不過，對於特斯拉來說，Model Y 要在預期的 2020 年秋季上市將會是很大的挑戰。

員工也指出，雖然馬斯克曾表示特斯拉可能會在弗里蒙特廠製造生產 Model Y 跨界 SUV，但是目前公司還沒開始訂購新設備來為 Model Y 進行生產，特斯拉也尚未正式進行這間工廠的調整與裝修工作。

特斯拉 Model Y(圖片：AFP)

根據業內人士的說法，要在弗里蒙特工廠進行 Model Y 的生產，需要將特斯拉 Model S 和 Model X 的生產結合成同一條生產線，以免兩條生產線佔據太大的工廠面積。Model X 的構造較為複雜，其中包含向上開啟的鷹翼門。

除了 Model Y 之外，特斯拉也計劃對 Model S 進行全面更新，將有更簡約的內裝和更長的電池續航力。

員工表示，更新後的 Model S 將具有更簡約的內裝，更接近 Model 3 的風格。同時將使用與高階 Model 3 相同的傳動裝置和座椅，以及一次可續航 400 英里的電池。特斯拉計劃從 9 月開始生產更新版的 Model S。

特斯拉 Model S(圖片：AFP)

市場認為，相關的舉措可能會使特斯拉要負擔的成本再次增加，該公司執行長馬斯克才在日前宣布為了降低成本，他將與新任財務長一同親自審查所有的支出。

不過，在 2019 年啟動 Model Y 的生產將有助於特斯拉更快進入不斷成長的 SUV 市場，而更新版的 Model S 也有助於特斯拉在不斷下滑的豪華轎車市場中保持或增加市占率。