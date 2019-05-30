美債10年期殖利率可能跌到哪？債券交易員畫了這條頸線

隨著全球債券的持續上漲，美國國債投資者不禁開始思考，基準 10 年期殖利率在貿易動盪的場景下，似乎可能下探 2% 的關鍵頸線。

10 年期美債殖利率 圖片來源：Bloomberg

在美中貿易緊張局勢升溫和投資者對全球經濟前景擔憂日甚的情況下，美國 10 年期國債殖利率週三 (29 日) 一度跌至 2.21% 左右，比年初還低了近 50 個基點。

而隨著債券市場發出的衰退信號不斷增強，投資者紛紛逃向安全資產，3 個月和 10 年期美國國債殖利率之差重挫，出現 2007 年以來最嚴重的倒掛。

在此背景下，對於哪些因素會觸發殖利率的新一輪下挫 ，重回 2016 年美國總統大選之後的低點？法國興業銀行作出了以下的情境分析：

在貿易動盪之下，法國興業銀行策略師 Subadra Rajappa 認為，從美中關係惡化到英國脫歐焦慮再現，各種地緣政治壓力意味著殖利率風險偏於下行。

Subadra Rajappa 表示，投資者認清美中貿易可能變成持久戰的現實，引發了一輪空頭回補。

Rajappa 說道：「市場已開始意識到美中貿易談判可能會拖延下去，市場先前對貿易戰取得積極成果是過於樂觀了，現在這種樂觀正在逐漸消除。」

Rajappa 表示，對於長期不確定性的避險需求，將可能使得 10 年期殖利率下挫至 2%。

此外，隨著投資者逐漸消化聯準會的政策路徑，殖利率應會進一步下跌。法國興業銀行預計聯準會 2020 年會降息 100 個基點，而聯邦基金期貨顯示市場消化的降息幅度約為 75 個基點。