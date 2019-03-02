亞馬遜將開設自有平價超市 美國零售業一身冷汗

據《華爾街日報》報導，亞馬遜 (AMZN-US) 計劃以低於全食超市 (Whole Foods) 的價格在美國開設自有雜貨超市。報導指出，該公司計劃最快今年年底前在洛杉磯開設第一家門市。

沃爾瑪 (WMT-US)、Kroger (KR-US)、Sprouts (SFM-US) 股價都聞訊下跌，Target (TGT-US)、BJs (BJ-US)、好市多 (COST-US) 盤中也受此報導衝擊，股價一度轉跌。

據報導，亞馬遜還準備在 2020 年初進一步擴大規模，已另外簽約租下兩個預訂的雜貨店面地點。目前尚不清楚這些新店是否會被稱為「亞馬遜超市」，儘管《華爾街日報》報導這個新的連鎖店系統將與全食超市品牌區隔。據報導，亞馬遜正考慮在舊金山、西雅圖、芝加哥、華盛頓特區和費城的購物中心開設雜貨商店。

《華爾街日報》報導指出，新店面積將小於傳統大約 6 萬平方英尺的雜貨店面積，亞馬遜對空間的要求只有約 35000 平方英尺。

報導指出，亞馬遜也對能加強其超市戰略的可能收購案感到興趣。據消息人士透露，如果亞馬遜選擇採取這條路線，那麼擁有十幾家店面的區域型雜貨連鎖店將是理想的收購對象。

亞馬遜在 2017 年宣布收購全食超市後，在雜貨產業掀起了滔天波瀾，全食超市是一家以銷售高價產品為主的高階零售商。報導指出，它現在希望透過其新的自有商店以更實惠的價格提供產品，而這些店鋪並不打算直接與全食超市品牌競爭。

此舉代表了亞馬遜從數位世界向實體世界的再次轉變。該公司之前以開設「亞馬遜 Go」無現金便利商店等方式開展零售店面。