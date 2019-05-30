〈財報〉加拿大鵝灰頭土臉 一夕市值蒸發逾四分之一

受到氣候多變的影響，週三 (29 日) 加拿大服裝製造商「加拿大鵝」 (Canada Goose Holdings) 發布令人失望的最新財報，引發其股價暴跌，拖累零售類股大幅下滑。

受此利空消息衝擊，週三加拿大鵝 (GOOS-US) 股價暴跌逾 30%，至每股 33.89 美元，創 14 個月新低點，一夕間市值蒸發逾四分之一。加拿大鵝週三悽慘的股價表現，亦拖累零售類股走低，SPDR 標普零售 ETF 下跌 2.5%。

加拿大鵝週三股價走勢圖。(圖片：investing)

加拿大鵝最新財報：

每股純益 (EPS)：0.08 加元，優於預期 0.04 加元

營收：1.562 億加元，年增 25%，遜於預期 1.589 億加元

Canada Goose 首席執行長 Dani Reiss 在週三電話會議上表示，春季天氣比以往任何時候都更難以預測，銷售季節比秋冬更短，促使業績變化更大。

更令人擔憂的是，未來三年加拿大鵝的財測相當慘烈，該公司預期，平均年銷售額年增至少 20%，遠低於 2019 財年 40.5% 的增速。

唯一令人安慰的是， Dani Reiss 稱，該企業去年 12 月在北京開設了第一家旗艦店，順利進入中國市場，計劃將在中國開設另外三家分店。

分析師 Poonam Goyal 對此表示，寒冷春天天氣導致加拿大鵝在第一季陷入困境。基本上商店出售清倉的冬裝而非全價春裝。