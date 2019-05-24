撒錢救經濟？惠譽警告印度財政有下滑之虞

印度國會大選周四 (23 日) 正式落幕，現任總理莫迪 (Narendra Modi) 成功連任後，其選前提出的減稅與農業補貼等經濟刺激計畫也將正式上路。評級機構惠譽 (Fitch Ratings) 認為，莫迪政府藉由擴大民粹主義而生的財政支出，將使印度財政面臨下滑危險。

根據莫迪選前做出的承諾，上任後將在 5 年內挹注 100 萬億盧比 (約 1.4 萬億美元) 修建基礎建設，以刺激經濟生產，並向發展農業地區及貧困農民實施農業補貼政策，預計在未來 12 個月將花費 27.8 萬億盧比 (3910 億美元)，其中給予 1.2 億農民約 7500 億盧比 (105 億美元) 的現金補貼。

彭博社分析，莫迪政府提出的減稅與補貼政策成功引起中產階級與農村選民共鳴。然而，惠譽評級 (Fitch Ratings) 卻警告，藉由擴大財政赤字來獲得選票，將導致印度財政面臨下滑危險。

惠譽認為，對莫迪政府來說，改善國家疲軟的財政現況為首要之舉，莫迪政府已非第一次透過撒錢來提振經濟，不斷上升的財政赤字將使印度財政面臨更大的危險。目前惠譽將印度主權評級維持 BBB-，前景展望為穩定。

Capital Economics Ltd 資深印度經濟學家 Shilan Shah 則認為，以印度當前財政空間來看，要達到政府提出的計畫目標依舊困難，但就算只是達成一部分目標，也會為印度經濟帶來一定程度的改善。

自 2016 年來，莫迪政府已連續幾年提出財政支出超過 10% 的預算。印度內閣部長 Piyush Goyal 預計，2020 年 3 月底前，印度財政赤字將達到 GDP 的 3.4%，超果此前政府預設的目標 3.3%。

此外，印度目前背負的外債總額高達 5000 億美元，占 GDP 比例約 25%，外匯儲備一共只有 4189 億美元，重要的是，這些外債中有 4 成以上屬於到期日 1 年內的短期債務，考驗著印度政府的債務償還能力。