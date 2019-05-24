川普政府再出新招 擬對「貨幣低估」國家商品加課關稅

據《彭博》報導，川普政府再出新招，提議對來自「貨幣低估」的國家課徵關稅，商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 發布聲明表示：「外國將不再能夠使用貨幣政策，來占美國工人和企業的便宜。」

這項提案在週四 (24 日) 的聯邦公報中發布，提案指出，如果美國政府發現他國進行競爭性貶值，可以向該國貨品課徵反補貼關稅。目前，暫時沒有任何國家符合這項標準。

美國總統川普過去長期指控，並威脅將中國列為匯率操縱國，也研究如何調整美國財政部設定的標準，以確定是否有匯率操縱行為。

商務部長羅斯說，這次的改變可以讓外國出口商，注意到商務部有方法，可抵消損害美國產業的「貨幣補貼」。

過去 10 年來，美國企業多次嘗試讓商務部將弱勢貨幣視為「補貼」，而採取相應做法。Cato Institute 國際貿易律師 Scott Lincicome 表示，美國這次的提案偏離了過去一向的關稅政策。

Lincicome 表示，這敞開了一扇大門，讓美國可針對任何來自貨幣被低估國家的所有商品，課徵額外關稅。

據熟悉政府內部審議情況的人士稱，自川普上任以來，羅斯及白宮貿易顧問 Peter Navarro 就一直推動針對貨幣的打擊工具。

貨幣政策也是川普與墨西哥、加拿大及南韓所談貿易協議的核心原則，目前與中國進行的談判，預計也將匯率列入其中一部分。