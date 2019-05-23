莫迪有望成功連任 印度股市盤中創新高 盧比走升

印度大選早期計票結果，顯示執政的 Bharatiya Janata Party (BJP)(印度人民黨) 與莫迪 ( Narendra Modi) 有望獲勝，助印度股市週四 (23 日) 早盤創下新高，盧比及債券均上漲。

印度 Sensex 和 Nifty 指數，早盤分別攻破 4 萬與 12000 點的重要關卡，不過在下午的交易中，漲勢已明顯縮減。Sensex 指數由上午最高的 40100 點，下午 14:10 回到 39270 點附近，漲勢減至 0.4% 左右。

盧比兌美元匯率上漲 0.2% 至 69.5175 美元，基準 2029 債券殖利率下跌 6 個基點，至 7.2%，為去年 4 月以來最低。

(圖表取自 Google)

出口民調顯示，莫迪贏得明顯勝利，不過印度的出口民調常具有誤導性。早期開票情況，執政黨預計取得 324 個席位，反對派只拿下約 111 個席位。

據《彭博》報導，莫迪在第 2 個任期有望推動改革，帶動投資人樂觀情緒，認為此舉有助吸引更多外資進入。

Ocean Dial Asset Management 投資長 David Cornell 表示，外國投資者一直在布局莫迪的勝利，他們相信，莫迪將利用其連任為機會，推動改革進程，並帶來更多的資金流入。

國外資金今年以來已購買 94 億美元的印度股票，是中國之外流入資金最多的地區，而印度公債也售出 4.47 億美元。

Edelweiss Financial Services 主管 Rajeev Pawar 表示，市場的反彈在預期之內，不過接下來仍需要具體措施，來解決流動性與信貸壓力。

Australia & New Zealand Banking 集團研究部主管 Khoon Goh 指出，在外資流入的情況下，盧比已經上揚，選舉的不確定性如今已經不在了。