關稅之外 川普找到更強大的武器：出口管制

到早前為止，美國總統川普在貿易紛爭中，一直將目標瞄準進口，例如對進口商品加課關稅，以取得優勢。不過，自華為事件後，他似乎發現了新的武器，即出口管制。

據《彭博》報導，川普政府正打算透過限制美國企業出口零組件給華為，來阻止中國取得關鍵技術，此外，還可能有至少 5 家中國企業，也列為同樣的「黑名單」中。

推展經濟安全即國家安全

過去美國這類的做法，主要針對國防相關技術，避免這些技術被戰略對手或流氓政權取得。不過，自去年以來，美國重新定義出口管制的清單，並加上了許多未來重點技術，例如人工智慧、機器人及 3D 列印技術。

這符合川普目前提倡的大戰略，即經濟安全等同國家安全。為了國家安全理由，美國加課鋼鋁關稅，考慮對歐盟及日本的汽車及零組件課稅，對中國投資實施更嚴格的安全檢查。

但是，當川普將其關注重點轉向出售產品給對手國時，也引來美國國內企業的疑慮。

企業擔心利益受損

包括奇異 (General Electric)(通用電氣)、Google 及微軟等公司，擔心這會影響他們在利潤豐厚的市場上獲利，同時降低美國的創新能力。微軟已向商務部提交書面文件，表明種種限制將影響美國與國際研究的合作，最終阻礙美國的利益。

GE 也表示，人工智慧是非常廣泛的概念，定義過於廣泛的出口限制，會讓一些醫療設備或是像會說話的泰迪熊，都無法出口。

美股主要華為供應鏈 (圖表取自彭博)

去年 11 月提交的商務部擬議規則中，列出了 14 類新興技術，都在管制行列，包括生物技術、先進監控系統、以及包括「智能微塵」這類相關的機器人技術。

美國商務部發言人拒絕討論有關出口管制審查的具體問題，僅表示他們正與美國企業、學術界和其他機構合作。

取得平衡難上加難

針對華為的行動展現了美國出口管制制度的力量。這些措施已經給華為帶來壓力，但同時間，對美國的華為供應鏈也帶來衝擊。而這只是開始。

曾在柯林頓政府監督出口管制制度的 Bill Reinsch 表示，在不扼殺創新和保護國家安全之間做出平衡，是一項艱巨的任務。在對華為的限制中，就看到了這樣的兩難。

一些學術界仍然憂心，這些重點管制將回頭打擊美國。

Information Technology and Innovation Foundation 在本月所發布的報告警告，美國遏制科技出口，將在 5 年內威脅國內達 560 億美元出口和 7.4 萬個工作職務。川普政府試圖強行把供應鏈拉回國內，反而有可能破壞原本想推動的經濟活力。

作者之一 Stephen Ezell 表示，更有效的策略是說明下一代的先進技術是什麼、要在美國生產這些技術需要什麼，只是出口管制並非有益無害。