台股盤前─政府急躁出手救急就有用? 最重要的指標還是在這兒

台股目前持續受美中貿易衝突的影響，昨日在特定官方資金護盤之下，中場後突襲翻揚，也形成收盤指數上力守年線之上，也化解了台股的破底危機，不過，證券分析師張陳浩指出，在新台幣匯率仍未見翻揚前，國際資金恐持續出走，指數只能用反彈看待，而市場在台幣走貶帶動資產股題材恐怕也走不遠。

台北股市集中加權股價指數昨 (21) 日收盤指數報 10464.5 點，較前一日上漲 66.09 點或 0.64%，成交值為 1282 億元，統計台股大盤 10 個交易日以來下跌 522.64 點，大盤跌幅 4.776%，而外資在台股 10 天來也賣超高達 917 億元。但昨日的台股反彈化解台股的破底危機，守住年線 10439 點。

就今晨收盤的美股收盤數據來看，道瓊指數上漲 197.43 點，或 0.77%，收 25877.33 點。那斯達克指數上漲 83.35 點，或 1.08%，收 7785.72 點。標普 500 指數上漲 24.13 點，或 0.85%，收 2864.36 點。費城半導體指數上漲 28.63 點，或 2.13%，收 1374.21 點。主要在於美國商務部宣布給予華為寬限期 90 天，華為美國供應商全面上揚，半導體類股走勢轉強。

證券分析師黃漢成說，台股正醞釀跌深反彈格局，指數先看能否站上 10566 點的 10 日均線之上。

證券分析師張陳浩指出，新台幣匯率走貶態勢已經緩和，但新台幣匯率仍未見翻揚回升前，意味著資金將持續出走不回頭，因此台股小幅彈升，僅能視為是反彈。未來在台股操作上，投資人花一點心思留意新台幣匯率的走勢，也是重要的致勝關鍵。

昨日盤中大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 股價翻紅，光學元件類股也將是今天盤面的重要指標。

在市場重大消息方面，政府基金昨日終於出手祭出銀彈攻勢，並在昨日開盤前，核撥計 60 億元給 6 家投信業者，另有未核撥的上 1000 億元銀彈上膛，必要時再進場護盤。