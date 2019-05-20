反向操作？高盛：美債太貴 空頭部位增加

週五 (17 日) 美國十年期債券殖利率收盤已降至 2.397%，盤中更一度觸及 2.36%，處於近兩年的低點水位，主要受到貿易戰避險情緒推升，加上市場預期聯準會未來降息可能性提升所致。然而，美國投行卻有不同看法，認為美債已經太貴了。

資料來源: Bloomberg

高盛資產管理的全球市場策略長 James Ashley 認為:「當美國十年期債券殖利率來到 2.4% 以下時，對於我們來說，已經太貴了。」

「當然，在市場不確定性的氛圍下，對避險性資產會有需求。但是我們認為至今年底，美債殖利率將走升至接近 2.7% 的水準」James Ashley 表示。

James Ashley 認為，在中美貿易戰的影響下，貿易的協商將對經濟成長無濟於事，當然美國的增長可能因此有所放緩，但整體而言，美國經濟體仍然穩健，今年的成長率仍將比市場預期的要好。因此，高盛認為，聯準會近期將會繼續保持觀察態勢，直到經濟的走勢有明確的方向為止。

高盛不是市場上唯一認為美債太貴的投資銀行。根據 Bloomberg 調查，預期 2019 年底，10 年期美債殖利率將達 2.73%，遠高於目前的水準。

同時，對沖基金等投機者正增加放空美債部位。根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上週五 (5/17 ) 公布的數據，美國十年期債券非商業期貨的淨空頭部位增加，額度達到去年 12 月份以來最高，惟整體而言，仍低於去年 9 月份創紀錄水位。顯示在市場避險情緒濃厚的氛圍下，對美債等避險性資產的過度推升，已讓對沖基金等投機者，試探性地開始建立美債的空頭部位。