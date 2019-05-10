假如中美談判破裂 美債殖利率或跌破2019年低點？

美中貿易談判破裂可能意味著美國國債市場將出現突破，推動殖利率向今年低點回歸。

中美兩國達成協議從而避免美國周五對中國加征關稅的前景看起來很渺茫。一個懸而未決的問題是，根據一些投資者所言，許多人預期的樂觀全球成長前景將會推動美國國債殖利率在 2019 年下半年走高。

「今天我們必須重新考慮這個論點，」摩根士丹利投資管理公司的固定收益投資組合經理 Jim Caron 表示。由於成長速度低於預期，令期待已久的通膨反彈更加遙不可及，「這讓我質疑殖利率下一次上漲的可能。」

Caron 表示，如果不能達成協議，10 年期國債殖利率很可能會輕易跌破 3 月底的 2019 年低位 2.34%，並逼近 2.25%。周四該殖利率下滑約 3 個基點至 2.45%，美國總統川普表示收到中國國家主席習近平一封信，雙方可能會通電話。

10 年期美債殖利率 圖片來源：Bloomberg

即使緊張局勢加劇，Caron 表示他依然對美國國債保持中立態度，看好高質量信貸，直到他看到更多全球經濟成長惡化的跡象。

施洛德投資管理公司的固定收益投資組合經理 Neil Sutherland 表示，即便中美雙方達成協議，10 年期國債今年的區間上限也不會受到威脅。

他預計，即使談判成功，也只會將基準殖利率最多推高至之前貿易協議看起來十拿九穩的水平，高於 2.50%。他表示，2.70% 將是一個更合理的購買水平。但在他看來，協議遇阻也不會改變利率市場的遊戲規則，更不是高度確信建立美國國債倉位的理由，要這樣做，必須要聯準會的政策發生轉變。

「在聯準會開始積極降息之前，殖利率不會顯著下降，」Sutherland 說。「而且我認為在接下來的三到六個月內這可能不太現實，所以我認為我們可能會留在這個乏味的區間之內。」

目前，市場的注意力集中在周四美國和中國代表在華盛頓談判相關的消息。

BMO 的利率策略師 Jon Hill 指出，10 年期國債殖利率已經接近近期區間的底部，「如果貿易談判進一步惡化，並且周五的消費者價格報告不佳，則可能會迅速觸及這個底部。