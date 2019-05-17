貿易戰開打 中國拋售美債 持有的美債已降低至二年低點

由於中美貿易緊張加劇，自 3 月以來，中國拋售美國債券創下二年來最快速度。

中國為持有美國債券最多的外國，近來賣出美國債券約 205 億美元，目前持有美國債券總額下降至 1.12 兆美元。

中美兩國一直未能達成長期貿易協定，近幾日，雙方更祭出以牙還牙的關稅大戰，貿易緊張因而加劇。

在 3 月結束的 12 個月期間，中國持有的美國政府債券總額減少 672 億美元，或 5.6%。自 2012 年高點，下降約 2000 億美元，目前持有總額約佔美國發行債券總金額的 7%。

以往，中國可能拒買或拋售美國債券的威脅，曾經撼動美國債券市場。市場認為中國減持美國債券，是為了保衛其貨幣。

若中國進一步採取積極行動，減持美國債券，將被認為是一種核子選項，將使得持續進行的貿易協商，變得更加困難。

UBS 銀行估計，若中國緩慢減持美國債券，則美國 10 年期債券殖利率最多將上升 0.4 個百分點。

中國持有美國債券，佔所有外國政府持有美國債券的比例下降至 17.3%，創 2006 年 6 月以來低點。日本仍居第二位，持有 1.07 兆美元，英國居第三位，持有的美國債券上升至 3171 億美元。

外國政府持有美國債券總額達 6.47 兆美元，創新高，較一年前上升 4%。美國政府債務總額持續擴大，目前已突破 22 兆美元。