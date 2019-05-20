貿易戰抑制企業資本支出與投資！全球經濟恐放緩

中美貿易戰關係日漸緊張，此僵局使得許多大型企業緊縮支出，全球多數企業成長放緩，恐將阻礙連兩年全球經濟增長。

據華爾街報導，於五月中旬釋出財報的標普 500 指數 356 家公司，其第一季度的平均資本支出，較去同期增長 3%，華爾街資料供應分析師表示，和去年同期年增率為 20% 相比，可說是大幅下降。

分析師表示，資本支出的下降，將導致市場失去信心，增添投資人對全球經濟增長放緩的隱憂，加上美國對華為下達禁售令，中美貿易陷入談判僵局，可能對中國的影響大於美國。

根據美國政府的數據顯示，反映企業在軟體、研發、設備和結構方面支出的非居民固定投資增長 2.7%，增幅遠低於去年上一季度的 5.4%。

去年資本支出最多的十大企業中，有五家公司在第一季度削減了支出，其中包括谷歌母公司 (Googl-US)、蘋果 (AAPL-US)、AT&T Inc. 等。資本支出花費前十大企業，共投資 382 億美元，低於去年同期的 407 億美元。

專注於開發美國礦業的開拓重工 (Caterpillar) CEO 也表示，公司四月第一季度財報支出，從去年同期的 7.57 億美元，下降至 5.47 億美元，也已在全美關閉各家工廠，以投資新項目。

谷歌母公司第一季度資本支出減少三分之一以上，為 46 億美元，包括收購在紐約切爾西附近的建築，設立新分部。

通訊產業資本支出下滑更嚴重，蘋果第一季度的資本支出便大砍 18 億美元，半導體產業也因為依賴中國供應鏈，而因此受到中美貿易戰影響，導致財務陷入困境。

晶片大廠美光 (Micron) 便刪減了第一季度的資本支出，並鑒於全球半導體需求疲軟，下修第二季財測。

目前中美貿易戰持續陷入僵局，華為禁令仍可能隨川普意志更動，對全球供應鏈、企業資本支出與經濟成長將會是不小的衝擊。