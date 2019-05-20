上緯處分風場收益入帳Q2獲利動能強 每股純益上看8元

上緯投控 (3708-TW) 受惠原物料成本下滑，有助改善毛利率表現，加上處分 2 座風場股權的收益都將陸續入帳，第 2 季獲利動能強勁，法人估上緯第 2 季每股純益至少 8 元起跳。

上緯投控旗下開發的離岸風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已於 2017 年正式商轉，總裝置容量 8MW(百萬瓦)，規劃第二階段再安裝 20 部 6MW 風機，總發電容量共 128MW，預計 5 月底啟動海上施工作業，並於年底前完工。

目前上緯手中仍有海洋國際投資持股約 5.4 萬張，持股比例為 15%，去年底公告出售約 2.7 萬張持股給日商 JERA 電力公司，交易總金額約 6.35 億元，使上緯對海洋的持股比例將降至 7.5%，處分利益約 4.23 億元，今年第 2 季可望完成交割，若交割順利，將可挹注第 2 季獲利表現。

除處分海洋持股外，上緯去年 6 月底也通過出售海能國際投資公司股權，對象為麥格理資本，釋股約 75%，處分收益為 2077 至 3377 萬美元 (約合新台幣 6.43 至 10.5 億元)，採取分三階段收取價款並認列收益，去年已認列兩階段收益，最後一階段約新台幣 2 億元收益，也可望在第 2 季入帳。

上緯董事長蔡朝陽日前指出，第 2 季出貨狀況估持平第 1 季，而碳纖材料營運 4 月轉盈，加上原料價格相對穩定，有助改善毛利率表現。法人認為，雖然第 2 季出貨將與首季持平，但獲利受惠原料成本下滑，加上處分風場股權的 2 筆收益都將入帳，第 2 季獲利動能強勁，每股純益估至少 8 元起跳。

