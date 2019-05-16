台股盤前─跌深反彈格局形成 有待補量衝季線反壓

台股加權指數昨 (15) 日收在 10,560.71 點，終場上漲 41.46 點，10600 點得而復失，而成交量僅 1,139.3 億元小於 5 日均量和 20 日均量，隨著昨日的美股繼續止穩，法人認為，由於國際局勢多空不確定性仍高，先看今日能否補量衝破季線反壓，否則仍將處在區間震盪整理格局。

三大法人昨合計賣超 126.52 億元，其中外資賣超 135.24 億元、投信買超 6.12 億元、自營商買超 2.60 億元，在外資持續大賣下，台股昨日反彈顯示內資主力逢低承接意願高。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2896 口至 16282 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 3820 口至 47150 口；而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3350 口至 16499 口。

市場傳美國政府計劃將汽車關稅實施推遲最多 6 個月，美國財政部長梅努欽稱美國貿易代表可能很快前往北京，進行新一輪的美中貿易談判，使美股持續止穩。

美股道瓊指數上漲 115.97 點或 0.45%，收 25648.02 點；那斯達克指數上漲 87.65 點或 1.13%，收 7822.15 點；標普 500 指數上漲 16.55 點或 0.58%，收 2850.96 點；而費城半導體指數上漲 11.67 點或 0.81%，收 1454.50 點。

消息面上，三星宣稱透過全新電晶體 GAA 技術，將在 3 奈米製程超車台積電，且可能領先一年，台積電則回應，有信心在 7 奈米、5 奈米甚至 3 奈米製。程持續維持全球領先地位。

美國有意禁止美國企業購買有違國安的通訊設備，法人分析，這將影響華為、中興和 TP-Link 等大陸廠商，有利於台灣網通品牌友訊、合勤，以及擁有非大陸產能的台灣網通廠智邦、啟碁和明泰等業者。

多家外資出具鴻海最新報告，認為其第一季毛利率下跌為一次性因素影響，維持既有評等不變，目標價區間為 84-110 元。

整體來看，法人認為，大盤暫時處在多空不明的短線跌深反彈態勢，空方格局尚未扭轉，所幸對於 3250 億美元的加徵關稅商品清單，美國貿易代表署 (USTR) 預計 6 月 17 日舉行公聽會進行討論，在此之前有一個月的空窗期，有利買盤趁勢回補遭錯殺的業績亮眼股。

而即便外資持續大賣台股，但台指期結算後外資新倉未平倉量仍有 4.7 萬口，顯然月底摩台結算前，台股仍可望有續彈的空間。