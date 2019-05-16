

◆盤勢分析

1. 中國 4 月份零售額增長 7.2%，為自 2003 年 5 月以來最慢增速，低於 3 月的 8.7%。扣除汽車與能源，美國 4 月零售銷售下降 0.2%，低於 3 月 1.7% 意外增幅，反應零售業表現疲弱。美國政府計劃將汽車關稅實施推遲最多 6 個月，美國財政部長梅努欽稱美國貿易代表可能很快地將前往北京，進行新一輪的美中貿易談判，週三美股上漲，漲幅介於 0.45 至 1.13％，美股四大指數短期震盪。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於大盤回穩。

(2) 均線：支撐為 10,363 點至半年線，壓力為 10 日線附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值小於 50，短線震盪整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為半年線附近，壓力為季線附近，KD 技術指標開口轉為向上，9 日 K 值小於 50，短線整理。近期法人著墨較深的族群包括金融、遊戲、生技、高爾夫球具相關等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在年線之上並收復季線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、工業 4.0、鴻家軍、系統整合、高殖利率、越概、生技、內需、自行車、原物料、高爾夫球相關等。

5. 上市櫃公司第 1 季季報出爐，全體公司單季總獲利 4,407 億元，雖較去年第 4 季成長 5.1%，但受美中貿易戰、金控獲利下滑等因素影響，較去年同期大減 16%，年衰退幅度為近三年最大。單季每股純益創新高公司，也從去年同期的 72 家，大減至 26 家。

6. 面板廠營運遇逆風，面板雙虎 2409 友達、3481 群創首季難逃虧損！群創光電昨（15）日證實，群創經營團隊決議，董事長洪、總經理自 5 月起減薪 15%，協理級以上的高階主管（約十餘名）自 6 月起減薪 10%。群創表示，8 月仍維持 2.7 萬名員工調薪規劃。

7. 華新麗華集團旗下 PCB 廠瀚宇博（5469）與 EMS 廠精成科（6191）昨（15）日同步召開法說會，兩家公司同步看好本季營運有望較首季改善，同時應對美中貿易戰已有產能調整策略，加上下半年華新科股息挹注，對整體營運後市正向。

8. 英業達（2356）昨（15）日公布首季稅後純益 16.97 億元，季增 19.5%，年增 33.5%，主要受惠於認列一筆業外收入 5.8 億元，推升當季獲利表現優於預期，預期第 2 季營運將較首季小幅成長。

