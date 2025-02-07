〈台塑四寶業績〉1月營收共1180億元年減3.7% 繳出兩好兩壞成績

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-07 18:31

‌



台塑集團今 (7) 日公告台塑四寶 1 月營收合計 1179.9 億元，月減 1.1%，年減 3.7%，並繳出兩好兩壞成績，台塑 (1301-TW) 及台化 (1326-TW) 呈現年減，南亞 (1303-TW) 及台塑化 (6505-TW) 較去年同期成長。

台塑 1 月營收 139.8 億元，月減 15%，年減 20.2%。台塑指出，由於 1 月適逢農曆春節，出貨天數少，加上麥寮有 3 個廠安排歲修，產銷量減少，因此 1 月營收年月雙衰退。

‌



台塑表示，隨著農曆春節結束，中國下游加工廠陸續復工，且時序進到塑料需求的傳統旺季，客戶購料意願轉強，部分石化產品價格看漲，看好 2、3 月營收呈現逐月成長。此外，台塑認為，液碱、EVA 及 AN 等石化產品行情看漲，且歲修廠數較去年第四季減少，開工率提高，預期第一季營收與去年第四季相當。

至於美國總統川普關稅是否影響營運，台塑則表示，將持續關注關稅政策後續效應，適時調整營運策略，若海運費因加徵關稅影響全球貿易而下跌，有利公司拓銷至東南亞、歐洲、中東及非洲等市場。

南亞 1 月營收 204.6 億元，月減 12.7%，年增 0.3%。南亞指出，雖然 1 月受到農曆春節影響，塑膠加工、電子材料以及聚酯產品營收呈現年減，但化工產品因 EG 利差改善，產銷量大幅提升，帶動 1 月營收較去年同期成長。南亞預期，由於第一季台灣與中國工作天數較少，第一季營收將較去年第四季衰退。

至於主要產品展望，南亞則指出，電子材料受惠 AI 應用需求增溫，帶動高階材料銷售成長 2 月營收將成月增，不過同樣因工作天數少，第一季營收將略減。

化工產品方面，乙二醇需求增加，且華東港口庫存處於相對低點，加上美國德州廠全能生產，台灣廠提高產銷量，2 月營收增加，惟丙二酚及可塑劑系列等化工產品因下游需求復甦緩慢，且丙二酚部分產線將停車定檢，預期第一季將季對季略減。

聚酯產品部分，南亞看好 2 月營收月增，且預期川普加徵關稅有利爭取替代進口訂單，第一季將持平；塑膠加工產品營運穩健，南亞預估 2 月營收增加，第一季營收則略減。

台化 1 月營收 240.19 億元，月減 12%，年減 14.8%。台化指出，1 月營收受到農曆春節影響呈現衰退，不過認為 2 月營收將成長，3 月營收展望也樂觀。

台化觀察，近期中國的重要經營指標尚屬正向。聚酯鏈方面，2024 年平均 PTA 加工差為每噸 352 元人民幣，較 2023 年改善，聚酯開動率在產能大增的情況下，今年春節前一周開動率為 79.1%，與去年相當，預估 2 月聚酯開動率 84%，略優於去年。

塑料方面，台化生產的四大產品，包括 PS、ABS、PP 及 PC，中國的同業開動率也逐步增加。台化認為，今年營運將較 2024 年改善。