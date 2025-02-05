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外資回頭買超254億元 回補台積電並敲進海運雙雄1.9萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-05 19:56

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外資回頭加碼台積電6千張 同步敲進海運雙雄1.9萬張。(鉅亨網資料照)

台股今 (5) 日量縮上漲 367 點，收在 23161 點，一舉站回 2 萬 3 大關、五日線、十日線、月線與季線，三大法人全數轉買，外資回頭加碼電子權值股，敲進台積電 6 千張，也看好海運雙雄長榮與陽明，合計達 1.9 萬張。

三大法人合計買超 329.80 億元，開春連 2 賣後，外資回頭買超 254.3 億元，自營商買超 26.72 億元，雙雙終結連二賣，投信買超 48.77 億元，由賣轉賣；期貨方面，外資調節空單 2257 口，未平倉空單口數降至 31808 口。


觀察外資買超標的，多看好電子權值與海運股，除了買超權王台積電 (2330-TW)(TSM-US)6 千張，也逢低加碼鴻海 (2317-TW) 近 1.7 萬張，並買進長榮 (2603-TW) 與陽明 (2609-TW)，兩家合計高達 1.9 萬張，其他如凱基金 (2883-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW) 也都獲青睞。

外資賣超則瞄準先前強勢個股，包括力積電 (6770-TW) 與宏達電 (2498-TW)，兩檔各遭調節 7 千張，也賣超弱勢股如聯電 (2303-TW)(UMC-US) 與欣興 (3037-TW)，張數都在 5 千張以上。

投信與外資皆看好陽明，加碼超過 1 千張，並同步調節聯電近千張；自營商則與外資對作，敲進宏達電超過 1 千張，上演你丟我撿戲碼。

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台股三大法人外資台積電鴻海長榮陽明

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長榮2054.86%
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