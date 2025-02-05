外資回頭買超254億元 回補台積電並敲進海運雙雄1.9萬張

台股今 (5) 日量縮上漲 367 點，收在 23161 點，一舉站回 2 萬 3 大關、五日線、十日線、月線與季線，三大法人全數轉買，外資回頭加碼電子權值股，敲進台積電 6 千張，也看好海運雙雄長榮與陽明，合計達 1.9 萬張。