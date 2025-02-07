15檔上市公司列注意股 這7檔機器人概念股被盯上

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-07 19:21

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中國低價 AI 模型橫空出世，震撼全球 AI 產業鏈，雖然市場擔憂出現低價競爭情形，不過，DeepSeek 低價訓練模型可望帶動 AI 應用、軟體開發，及商品化落地的成熟化發展，此外，日前央視春晚播放《秧 BOT》節目，16 個人形機器人與演員共舞，再度為機器人概念股引爆話題。

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工具機及自動化近期重回市場多頭懷抱，其中，大銀微今天獲得三大法人聯手敲進，外資已連 4 買共敲進 4960 張，雖終場漲幅收斂，以 169 元作收，仍寫下近 4 年新高。證交所指出，大銀微 2/6 最近六個營業日的當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率 69.51%，且當日沖銷成交量占該日總成交量比率 75.48%，本益比達 704.17 倍。

全球傳動今天獲得外資敲進 1592 張，漲逾 3%、收 57.5 元。直得獲外資連 2 買、自營商連 3 買，終場收平盤 103.5。