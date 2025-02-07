15檔上市公司列注意股 這7檔機器人概念股被盯上
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-07 19:21
證交所今 (7) 日公布列入注意股名單，包含 15 檔上市公司及 1 檔權證，機器人概念股買氣依舊暢旺，今天多達 7 檔入列，分別為直得 (1597-TW)、全球傳動 (4540-TW)、大銀微系統 (4576-TW)、IKKA-KY (2250-TW)、亞光 (3019-TW)、和椿 (6215-TW)、達邁 (3645-TW)。
中國低價 AI 模型橫空出世，震撼全球 AI 產業鏈，雖然市場擔憂出現低價競爭情形，不過，DeepSeek 低價訓練模型可望帶動 AI 應用、軟體開發，及商品化落地的成熟化發展，此外，日前央視春晚播放《秧 BOT》節目，16 個人形機器人與演員共舞，再度為機器人概念股引爆話題。
工具機及自動化近期重回市場多頭懷抱，其中，大銀微今天獲得三大法人聯手敲進，外資已連 4 買共敲進 4960 張，雖終場漲幅收斂，以 169 元作收，仍寫下近 4 年新高。證交所指出，大銀微 2/6 最近六個營業日的當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率 69.51%，且當日沖銷成交量占該日總成交量比率 75.48%，本益比達 704.17 倍。
全球傳動今天獲得外資敲進 1592 張，漲逾 3%、收 57.5 元。直得獲外資連 2 買、自營商連 3 買，終場收平盤 103.5。
資服族群亦為盤面多頭焦點，凌群 (2453-TW) 無懼注意股警示，今天放量直奔漲停板，獲得外資連 3 買力挺；雲端服務商伊雲谷 (6689-TW) 同受買盤青睞，收漲近 5%，最近六個營業日之累積週轉率為 52.59%，且 2/7 週轉率為 17.16%。
此外，聯鈞 (3450-TW)、事欣科 (4916-TW)、興能高 (6558-TW)、康霈 * (6919-TW)、富威電力 (6994-TW)、美德醫療 - DR (9103-TW)、康舒永豐 45 購 01 (59042-TW) 皆遭證交所列入注意股名單。
證交所另公告，億而得 - 創 (6423-TW) 自 2 月 10 日起恢復融資融券交易。
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