美股盤後 — 美中貿易談判將啟 汽車關稅推延 道瓊連2漲

週三 (15 日) 多家外媒報導，美國政府計劃將汽車關稅實施推遲最多 6 個月，美國財政部長梅努欽稱美國貿易代表可能很快地將前往北京，進行新一輪的美中貿易談判，促使週三汽車類股大漲，道瓊連續第二個交易日收漲。

週三 (15 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 16.55 點，或 0.58%，收 2850.96 點。

那斯達克指數上漲 87.65 點，或 1.13%，收 7822.15 點。

美股道瓊指數上漲 115.97 點，或 0.45%，收 25648.02 點。

費城半導體指數上漲 11.67 點，或 0.81%，收 1454.50 點。

標普 500 指數板塊圖。(圖片：FINVIZ)

美國政府計畫「開徵汽車關稅」將最多延遲 6 個月，汽車類股聞訊樂漲，飛雅特克萊斯勒汽車 (FCAU)、福特汽車 (F-US) 與通用汽車 (GM-US) 週三漲幅均在 1% 左右。

由於擔心中東緊張局勢可能影響全球供應，抵消美國原油庫存意外增長，能源股週三上揚。

尖牙股 (FAANG) 同步收高，蘋果 (AAPL-US) 上揚 1.20%；Netflix (NFLX-US) 上揚 2.71%；臉書 (FB-US) 上揚 3.07%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 1.69%；Alphabet (GOOGL-US) 大漲 4.08%。

晶片股方面，德州儀器 (TXN-US) 上漲 1.15%；英特爾 (INTC-US) 上揚 1.00%；AMD (AMD-US) 上揚 0.95%；高通 (QCOM-US) 上揚 0.15%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.52%；美光 (MU-US) 下跌 0.26%。

銀行股方面。花旗 (C-US) 下跌 0.60%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 0.25%；高盛 (GS-US) 小漲 0.061%。

台股 ADR 漲跌互見，台積電 ADR (TSM-US) 持平；友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.31%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.97%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 2.36%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.95%。

企業消息

最新財報顯示阿里巴巴雲端業務增長 76%，激勵該公司 (BABA-US) 週三股價上漲 1.58%，然而，同樣靠雲端業務提振財報的騰訊 (TCEHY-US) 股價卻下跌 1.15%。

波音 (BA-US) 週三股價上揚 0.8%，主因是美國聯邦航空總署稱，波音計劃最快下周提交 737 MAX 軟體修復的解決方案。

華爾街分析

最新經濟數據顯示，隨著美中貿易戰升級，美國和中國經濟出現意外放緩！中國 4 月份零售額增長 7.2%，為自 2003 年 5 月以來最慢增速，低於 3 月的 8.7%。

凱投宏觀資深分析師 Gareth Leather 認為：「這是我們得到的第一個更清晰的資料，描繪的經濟前景並未如許多人想的那樣樂觀，季節性因素可能掩飾 3 月經濟數據疲軟。3 月資料顯示出一些改善，而且似乎是經濟復甦跡象。目前的數據確實消滅了這些希望。」

扣除汽車與能源，美國 4 月零售銷售下降 0.2%，低於 3 月 1.7% 意外增幅，反應零售業表現疲弱。

Bannockburn Global Forex 全球市場策略師 Marc Chandler 表示：「今天的實情是，美國和中國的經濟數據都令人失望，兩國情況可能會變得更糟。」

美中近期互祭報復性關稅過後，經濟學家認為，中國國內生產總值將受到 0.4% 至 0.5% 的衝擊，而較高關稅對美國衝擊率約為 0.1%。

美中貿易戰正對製造業造成影響，ISM 半年度調查報告顯示，約有 59% 企業表示關稅導致產品價格上漲。

Bannockburn 全球外匯首席市場分析師 Marc Chandler 表示：「在關稅停戰結束之前，兩國經濟都疲軟了，但有趣的是，我們仍然尚未談論經濟衰退水平。如果中國增長不到 6%，這是一個大問題。」

美銀美林分析師 Michelle Meyer 表示：「鑑於美中貿易戰現況，我認為聯準會在今年年底前必須降息的可能性明顯增加。聯準會必須小心應對當前的貿易緊張局勢。」