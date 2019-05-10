〈房產〉發大財概念區 台南、高雄房屋買賣移轉比重拉高

內政部統計最新資料顯示，全台買賣移轉棟數觸底反彈後，北中南房市的交易結構也出現微妙變化，2011 年景氣高檔時，雙北市移轉棟數，一度占比高達 37%，每 100 戶建物移轉，雙北就占 37 戶，但最新一季的移轉，雙北市占比衰退到 29%，不過房價水準較平價的南台灣，台南與高雄市的占比，從 16% 拉高到 22%，南台灣房市交易近年的確較北部更熱絡。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，全台房市也出現「新南向」的趨勢，包括產業開始往中南部擴廠，帶動區域房市需求增加，另一方面也看到開發商往中南部買地推案，提供更多的新住宅供給，加上中南部的房價大約為台北市的 3 折，對於一般自住客負擔相對輕鬆，因此即使北部房市修正後交易量萎縮，但台南高雄的移轉棟數表現相對穩健。

台北市房市多頭時，單月平均的移轉棟數可以高達 5000 棟左右，不過隨景氣修正與房價上漲負擔增加後，單月的移轉棟數萎縮剩 4 成左右，另一方面也受限於台北市的供給量有限，交易並未出現明顯反彈。

新北市房價水準約略為台北市的一半，持續吸納大台北生活圈的自住客買進，加上捷運網絡縮短通勤時間，新北市也有許多的重劃區提供品質較好的住宅，因此交易量一直維持在六都之冠，不過這波修正新北市交易量也出現大幅下滑。

至於中南部地區則受惠於房價相對平價，因此房市波動幅度不若北部顯著，台中市的交易佔比多維持在 14-15%，台南市與高雄市則是表現相對強勁的區域，台南市的交易佔比從 2011 年的 6%，增加到今年第 1 季的 8%，和台北市的差距從 8 個百分點縮小剩 1 個百分點，台南市的移轉棟數已經快要追上台北市。

高雄市則是增加最明顯的區域，移轉棟數佔比從 10% 增加到 14%，主要還是高雄市持續有重大建設投入，房價所得比還在上班族可負擔的範圍，選後房市的話題性與能見度提高，今年前 4 月移轉棟數就以高雄表現最為突出。

曾敬德表示，從移轉棟數的結構來看，南台灣頗有崛起的態勢，北台灣雖然買氣復甦，但受限於房價水準較高，不容易出現大幅度反彈，而近年許多產業也開始往南部移動，也有利房市的需求緩步增溫。