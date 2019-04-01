〈房產〉六都3月建物買賣移轉高雄最熱 創39個月新高年增25.6%

全台六都會區今 (1) 日分別公布 3 月「建物買賣移轉棟數」，顯示南熱北冷的走勢，3 月交易量最大為新北市 4613 棟，但雙北市移轉棟數都較去年同期衰退，高雄市 3 月買賣移轉數為 3808 棟，居全台六都第二名，年增率高達 25.6%，創 39 個月來新高。全台六都 2019 年第 1 季的買賣移轉棟數合計為 4.99 萬棟，年增 1.3%。

3 月全台六都買賣移轉棟數為為 1.84 萬棟，年減 1.5%。永慶房屋業管部謝志傑經理表示，3 月六大都會區交易量較去年同期減少 1.5%，且出現南熱北冷的現象，其中，台北市衰退 28.8%，新北市衰退 4.7%，桃園市衰退 4.2%，台中市成長 0.2%，台南市成長 6.4%，高雄市成長 25.6%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，3 月買賣移轉數大致是 1 月下旬與 2 月的市場交易狀況，不過近期 3 月的市場買氣明顯回籠，預料將反應在 4 月的移轉棟數上，而今年第 1 季表現大致較去年持平，高雄則是表現最亮眼的區域，3 月移轉年增 25.6%，第 1 季年增 15.9%，主要還是受到市場買氣回溫，加上高雄橋頭區 3 月應有大批新成屋交屋，去年橋頭平均單月移轉約 40 棟，3 月大增到 560 棟，拉高高雄市 3 月與第 1 季的買賣移轉棟數。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，高雄市今年以來一掃去年全年移轉棟數衰退的陰霾，第 1 季年增 15.9%，交易量亦來到 9304 棟也創 2015 以來第 1 季量能新高，除了話題效應持續，橋頭區的高雄新市鎮交屋潮助攻，整體橋頭區移轉棟數達 560 棟，為當地罕見高峰移轉量，即便交屋潮過後回歸基本盤，高雄市今年還有亞洲新灣區興利建設帶動，預料房市投資熱度還會發燒好一陣子。

曾敬德表示，3 月反映房市已經步入上半年的購屋旺季，仲介業普遍表現都出現明顯成長，而 3 月的市場交易會反應在 4 月的移轉登記數量上，4 月的移轉有機會持續增溫。

同時，進一步觀察今年第 1 季全台六都移轉數量 4.99 萬棟，比去年同期小幅增加 1.3%，相較於 2018 年首季的買賣移轉棟數較 2017 年同期的成長 8.4%，成長幅度明顯在縮減之中，今年房市復甦的速度明顯趨緩，其中，新北市、台中市、台南市及高雄市第 1 季交易量有 0.1% 至 15.9% 的成長，而台北市及桃園市則分別衰退 12.2% 及 1.7%。