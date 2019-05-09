全台商用不動產交易額前4月已突破千億元 年增7成

外資商仲 CBRE 世邦魏理仕今 (9) 日發布 2019 年最新不動產投資市場概況，統計今年前 4 月，台灣商用不動產及土地總交易金額達 1193 億元，成交量較去年同期大增 70%；與去年全年投資市場總成交金額相比，等於今年前 4 月已達成去年逾 4 成交易額。

今年以來，建商獵地腳步加快，加上自用型買方積極出手，推升前 4 月土地交易量達 837 億元，年增近 90%。以區位來看，北部土地持續受投資人青睞，其中新北市有多筆 1000 坪以上大面積土地出售，吸引本土建商搶進，佔全台總交易額四分之一強。

自用型買方部分，由於各產業廠商擴產需求強勁、需地殷切，持續展現購買力，今年前 4 月大型交易包括大成長城 (1210-TW) 以 9.17 億元購買桃園市楊梅區土地，及全家便利 (5903-TW) 斥資 14.05 億買進台中市大肚區土地，將建設物流廠房。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶指出，去年至今年 4 月間，國內建商總計已投入 142 億元購買工業及產業用地，尤其去年下半年開始出現的台商回流現象，更帶動土地交易熱度，單單今年前 4 月建商投入金額達 78 億元，為去年同期金額的 8 倍，反映出這波建商積極跨足廠房及廠辦市場的熱潮。」

世邦魏理仕研究部統計，今年前 4 月商用不動產成交金額共 356 億元，較去年同期成長 117%，主要是投資需求與自用需求皆相當強勁。今年以來商用不動產市場上買方類型更加多元，除有自用需求的企業，包含不動產投資公司、不動產投資信託基金 (REIT) 及保險公司等買方，均在今年前 4 月有所斬獲，顯示整體商用不動產市場投資信心持續回升。

今年前 4 月大型成交案例，包括海霸王集團以新台幣 54.4 億元標下高雄 85 大樓 3 萬多坪的空間，台達電 (2308-TW) 斥資 25.68 億元購入桃園中壢區廠房，及泰安產險以 37.69 億元買下台北市長春金融大樓逾 5000 坪的面積。除此之外，日前華碩 (2357-TW) 公告，將向輝瑞大藥廠購買位於淡水的建物與土地，交易金額為 14.2 億元，更為市場前景發揮錦上添花之作用。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒指出，台灣不動產投資市場歷經 2 年多修正，自去年下半年起出現曙光，而商用不動產市場從今年起呈現百花齊放的盛況，特別是工業地產（廠房、廠辦及工業地）為整體不動產市場注入強心針，今年前 4 月成交金額近 275 億，較去年成長 23%。儘管各界普遍預測今年台灣經濟成長將受全球景氣影響而下滑，目前產業界因應擴產而衍生的置產需求仍相當旺盛，預期未來數季工業地產交易將維持熱絡。