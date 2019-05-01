〈房產〉房市交易升溫高雄最熱 4月六都買賣移轉棟數年增28%

全台六大都會區今 (1) 日分別公布 2019 年 4 月「建物買賣移轉棟數」，交易量最大為新北市 4777 戶，合計六都交易量合計為 1 萬 9145 棟，年增 28.1%；而今年累計 1-4 月高雄市的移轉棟數已達 1.3 萬棟，年增率 23.5%，在六都移轉量僅次於新北市而居亞軍。

新北市 4 月移轉數以 4777 棟居冠，4 月密集移轉區域集中在淡水、新莊、板橋及汐止區。

信義房屋 (9940-TW) 指出，六都 4 月買賣移轉棟數為 1 萬 9145 棟，並創下近 5 年以來同期新高，反映年後房市快速回溫，3 月房市交易量增溫帶動 4 月移轉動數量增。六都普遍呈現月增與年增的回溫表現，高雄市 4 月移轉棟數 3707 棟，年增 48.2%，年成長幅度也居六都之冠。

永慶房屋業管部經理謝志傑表示，房市進入第 2 季交易旺季，房市買氣溫和成長，4 月六都買賣移轉棟數月增 4.1%，其中台北市月增 9.1%，新北市月增 3.6%，桃園市月增 13.6 %，台中市月增 2.4 %，台南市月增 3.2 %，高雄市則較上月小幅衰退 2.7 %。

農曆春節後，通常有意購屋的民眾會開始積極看屋比較，房市買氣溫和復甦，謝志傑進一步觀察，4 月六都交易量年增率大多都有 2 成以上的成長，平均成長 28.1%，其中台北市年增 25.1%，新北市年增 22.2%，桃園市年增 27.3%，台中市年增 19.1%，台南市年增 31.6%，高雄市年增 48.2%；另外，統計今年前 4 月六都交易量合計為 6 萬 9105 棟，較去年同期成長 7.6%，而該成長幅度也超越去年同期，在在顯示今年房市交易動能持續成長。

謝志傑指出，台北市 4 月交易量為 2241 棟，月增 9.1%，年增 25.1%，表現亮眼，尤其近期換屋族群、高資產客群看屋意願轉趨積極，使中大坪數、中高總價產品需求攀升，在房價逐漸貼近買方期望的價格帶後，好地段的優質物件也受到換屋族及高資產客群的青睞。另外觀察台北市 1-4 月交易量與去年同期相比小幅減少 4.2%，主因為去年 3 月包括信義區、松山區及北投區出現交屋潮拉高基期所致，而中古屋市場則是買氣維持穩定。

最引起注意的高雄市方面，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，高雄市 3 月買賣移轉棟數才以 3808 棟創下近 39 個月以來新高，4 月移轉表現仍處於高檔，若排除 3 月橋頭區大量交屋拉高基期的因素，則高雄 4 月的買賣移轉棟數表現仍優於 3 月，且高雄 4 月移轉棟數 3707 棟，年增幅度高達 48.1%，也位居六都之冠，顯示目前高雄交易量持續復甦當中。

中美貿易戰協議漸露曙光，國際景氣悲觀氛圍逐漸退散，而美國聯準會今年停下升息腳步，國內房貸利率可望持續維持低檔，增加民眾購屋信心，4 月房市交易量讓第 2 季有好的開始，預期交易熱度將維持穩定，不過謝志傑也指出，房市仍面臨些許變數，包括中美貿易協議尚未定案，經濟景氣仍需持續觀察，而新建案供過於求、總統大選提前開打，也都增加了市場的不確定性，讓購屋心態轉趨保守。