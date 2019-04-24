〈財報〉Snap上季用戶數量回升 營收優於市場預期

即時動態軟體 Snapchat 母公司 Snap(SNAP-US) 公布截至 4 月 1 日第一季財報。受惠於活躍用戶人數在本季飆升，營收高於分析師預期，週二盤後股價一度上漲 11%。

Snap 股價走勢 (圖: 谷歌)

以下是第一季財報關鍵數據整理:

營收：3.204 億美元，高於分析師預期的 3.074 億美元

EPS：虧損 0.10 美元，高於分析師預期的虧損 0.12 美元

每日活躍 Snapchat 用戶數量：1.9 億，高於分析師預期的 1.872 億

APP 廣告營收：3.240 億美元，高於分析師預期的 3.066 億美元

淨虧損：3.104 億美元

第二季財測：

營收：3.35-3.60 億美元，分析師預期 3.483 億美元

調整後 EBITDA：虧損 1.25 億美元，分析師預期虧損 1.50 億美元

Snap 活躍用戶數量在歷經先前的萎縮之後，三季以來首度回升，新增用戶達到 400 萬人。該公司認為，改良版 Android 系統應用軟體版本的推出，是吸引用戶量回升的原因之一。此外，Snap 也陸續推出新的遊戲平台、原創節目和 AR 功能等。

世界各地每日平均活躍用戶數 (圖: Techcrunch)

該公司執行長 Evan Spiegel 正致力於扭轉 Snap 的業務，更盡力避免隱私和其他削弱像是臉書等競爭對手的醜聞。Spiegel 在聲明中表示：「今年第一季，我們實現了強勁的業務成長，美日活躍用戶和營收均有所增加。」

金融服務公司 Hargreaves Lansdown 的分析師 Nicholas Hyett 在一份報告中表示：「Snap 的情況有所好轉，可能會讓該股變得溫和。今年到目前為止股價上漲了 100%，是很好的價格調整。」